Le député de Dubuc François Tremblay salué

Le député de Dubuc, François Tremblay, y est allé d’une sortie courageuse cette semaine, selon le député et le porte-parole du Parti Québécois en matière de Santé et de Services sociaux, Joël Arseneau.

Alors que le premier ministre et les ministres de la CAQ nient que les compressions budgétaires ont des impacts sur les citoyens, le député caquiste de Dubuc a affirmé que les restrictions budgétaires étaient une « réalité pour l’ensemble des régions »

M. Arseneau a donc saisi la balle au bond, saluant le courage du député de Dubuc qui ose affirmer le contraire de ce que prétend François Legault et les ministres caquistes, comme quoi les compressions budgétaires en santé n’ont pas d’impact sur les citoyens. Rappelons que François Tremblay a déclaré à la Presse Canadienne cette semaine qu’il pense qu’il y a des gens inquiets dans toutes les circonscriptions en lien avec les coupures en santé.

Joël Arseneau se réjouit donc que quelques députés caquistes osent s’exprimer à ce sujet et fassent écho à ce que leurs citoyens leur disent. M. Arseneau dit partager le constat de François Tremblay et invite les autres députés à faire connaître, eux aussi, leur position. « Plus de voix dénonceront la situation, plus le ministre de la Santé entendra la population », conclut l’élu péquiste.