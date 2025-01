Un nouveau directeur général aux commandes

Centres-Villes Saguenay (CVS) vient d’annoncer la nomination de son tout premier directeur général, en la personne de M. Patrick Savard. La nomination s’inscrit dans la volonté de l’organisme de renforcer le développement économique et la vitalité des centres-villes de Saguenay.

Celui qui se retrouve maintenant à la tête du conseil d’administration du CVS, a pour objectif de favoriser une meilleure synergie entre les cinq centres-villes de la grande ville, d’encourager l’activité commerciale et de promouvoir les meilleures pratiques en gestion des centres urbains.

Cet ancien directeur du village historique de Val-Jalbert possède une solide expérience dans la gestion d’entreprise et le développement des affaires. Bachelier en marketing et possédant une maîtrise en administration, M. Savard peut compter sur la collaboration de son conseil d’administration et des acteurs locaux pour atteindre ses objectifs, afin de faire rayonner les quelque 1 200 commerçants des centres-villes de Chicoutimi, Jonquière, La Baie, Kénogami et Arvida