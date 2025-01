Le nouveau centre de tri opérationnel

Après bien des retards et des péripéties, le nouveau centre de tri de Saguenay est maintenant opérationnel. Tout ce qui est contenu dans les bacs bleus de Saguenay et des municipalités de la MRC du Fjord-du-Saguenay est maintenant traité, depuis lundi, dans le nouveau bâtiment construit au coût de plus de 50 M$

Radio-Canada mentionne que le centre devrait traiter 20 000 tonnes de matières recyclables annuellement. Saguenay est propriétaire de l’usine construite à proximité de l’ancien centre alors que la Société Via, qui possède cinq centres de tri au Québec, la gère. Une quarantaine de personnes y travailleront.

Rappelons que la concrétisation du nouveau centre a connu d’importants retards et des gonflements de coûts quant à sa réalisation, notamment en raison des délais qui se sont étirés sur plus de deux ans. Le contrat de construction avait été accordé en 2021 pour un peu plus de 30 millions, puis la facture a ensuite augmenté pour finalement atteindre un peu plus de 50 millions de dollars. En ce qui concerne l’avenir de l’ancien centre de tri, la ville de Saguenay dit évaluer les possibilités qui s’offrent à elle.