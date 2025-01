Le salon de beauté prêt à accueillir sa clientèle au Centre Jonquière

C’est dans un environnement chic et une atmosphère chaleureuse que le salon de beauté La touche finale est désormais prêt à accueillir sa clientèle. Cette dernière pourra d’ailleurs se déplacer au Centre Jonquière lors de ses prochaines visites, l’entreprise y ayant officiellement déménagé ses pénates ce jeudi. De nouveaux services seront également offerts.

Pour marquer cette réouverture en grand, un 5 à 7 est organisé ce soir même au Centre Jonquière. Il s’agit d’un moment important pour l’entrepreneure et propriétaire du salon de beauté, Catherina Anderson.

« Des cocktails sans alcool seront servis sur place, une photographe sera également présente en plus d’un DJ pour animer la soirée. Toute l’équipe sera aussi sur les lieux pour prodiguer des conseils et astuces. Je vais aussi faire entrer une nouvelle gamme de produits de la compagnie Roger&Gallet, qui de son côté organisera un bar à massage, des mains pour faire découvrir les produits pour le corps. Ce sera 100% gratuit pour les gens qui viennent voir, il va y avoir des rabais et bien plus! », mentionne Mme Anderson.

La touche finale était auparavant située sur le boulevard Harvey.

Une offre de service qui se diversifie

Catherina Anderson a des idées de grandeur lorsqu’il est question de son entreprise. Le déménagement dans de nouveaux locaux a permis d’étendre l’offre de service, avec l’aménagement d’une section réservée à la coiffure.

« Je double de superficie, donc déjà on aura la capacité de recevoir plus de gens. Au-delà de ça, j’ai ajouté le volet coiffure, ce que je n’offrais pas avant. J’ai également doublé le nombre de postes à combler, passant de quatre à huit employés, autant des travailleurs autonomes que de salariés », soutient-elle.

En plus de ce nouveau volet, viendra s’y greffer les services de pose d’extensions capillaires, de même que de peeling de grade médical. Le tout vient en complémentarité aux différents soins esthétiques déjà proposés, comme les soins du visage, le maquillage, le rehaussement de cils et de sourcils, la pose d’ongles, l’épilation à la cire, les extensions de cils ainsi que le microneedling.

Historique de l’entreprise

Rappelons que La touche finale a été lancée en 2021. N’étant pas native du Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais traçant son chemin dans le milieu de la beauté depuis 15 ans, Catherina Anderson a voulu recréer ce qu’elle sait faire de mieux, dans la région.

« Pour des raisons familiales, je suis arrivée ici en 2018. J’avais perdu mon dernier emploi au moment de la pandémie, en 2020, alors à ce moment je n’avais rien à perdre. »

La jeune femme d’affaires a aussi commercialisé sa propre gamme de maquillage végane, Catherina Cosmétiques, ainsi qu’une gamme de produits pour monsieur, nommée Anderson pour homme.