20 ans d’existence dans le paysage chicoutimien

Ouvert depuis maintenant 20 ans, le centre d’entraînement SynerGym Club sélect, situé sur le boulevard Saint-Paul à Chicoutimi, poursuit sa mission première : offrir un service d’entraînement physique unique dans la région à tous ceux qui désirent garder la forme, et ce, dans un endroit intime. Son propriétaire, Julien Gagnier, revient sur les premières années de déploiement du centre.

« On a commencé tout ça entre partenaires, en 2004. À l’époque, il y avait le propriétaire de la bâtisse, un homme d’affaires du nom de Claude Bédard. Je me suis ensuite joint à lui, étant passionné d’entraînement physique, j’avais beaucoup de connaissances dans ce domaine-là. On s’est associé avec Martin Pachon, qui était kinésiologue dans le temps. On est parti nous trois ensembles dans ce projet », explique M. Gagnier.

Le principal intéressé, est, depuis 2019, désormais le seul investisseur dans le projet. Il avait alors décidé d’optimiser les installations et les divers équipements du SynerGym avec un montant de 70 000$, juste avant la pandémie. Une décision qui aurait pu lui coûter cher.

« J’aurais tellement pu mourir là. J’ai investi dans des tapis neufs, je finissais la peinture, les escaliers, le recouvrement, quand j’ai su qu’il fallait que je ferme le gym. C’était une autre épreuve, mais on est quand même passé à travers de cette période », émet-il.

L’avènement de la formule 24 heures

À partir de 2008, un agrandissement de l’endroit s’est avéré obligatoire, l’équipe s’étant élargie à une dizaine d’employés et la clientèle ne cessant de croître. Cependant, le SynerGym a dû effectuer un virage à 180 degrés. Une nouvelle formule était à trouver, puisque celui-ci n’était pas rentable. C’est en 2011 que le tournant s’est effectué.

« C’est difficile d’être entrepreneur et de tout prévoir. Nous avons donc bonifié le concept, pour devenir le premier gym 24 heures à Chicoutimi. Nous avons également établi une limite d’âge à 21 ans et plus, avec un nombre de membres limité », laisse savoir le propriétaire.

L’équipe du SynerGym a plus tard fait l’acquisition de l’appareil Inbody 570. Il s’agit d’un analyseur de composition corporelle qui utilise uniquement l’impédance pour déterminer certaines données, comme la masse musculaire, ainsi que le pourcentage de gras et d’eau corporelle.

Association avec la Fondation de ma vie

Afin de célébrer son 20ième anniversaire, le SynerGym décide d’agir pour une bonne cause, en partenariat avec la Fondation de ma vie (la fondation de l’hôpital de Chicoutimi.)

« Pour les 20 ans de SynerGym, tout au long de l’année, un 20 $ sera remis à la Fondation de ma vie et ce, à chaque nouvelle inscription. L’argent amassé servira à acheter un équipement prioritaire choisi par la Fondation, qui a pour but d’aider les gens avec des problèmes cardio-vasculaires », précise Julien Gagnier.