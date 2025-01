Desjardins ferme deux caisses et un guichet

Desjardins annonce qu’elle ferme deux caisses et un guichet sur le territoire du Saguenay. Il s’agit de succursales des localités de Saint-Ambroise et de Saint-Honoré, en plus de retirer le guichet de la municipalité de Saint-David-de-Falardeau.

En termes clairs, les clients de Saint-Honoré devront notamment se rendre à Chicoutimi-nord pour bénéficier de services en présentiel de Desjardins. En entrevue à Radio-Canada, le maire de Saint-Ambroise, Lucien Gravel, s’est dit “surpris, sous le choc et consterné” de voir l’établissement quitter sa municipalité. Il dénonce du coup la vitesse avec laquelle ça s’est fait, et le manque d’informations communiquées aux citoyens. Le maire Bruno Tremblay, quant à lui, traduit le geste comme une décision d’affaires pour laquelle l’achalandage a dû jouer un facteur déterminant. La décision a naturellement entraîné un vaste mouvement de mécontentement sur les réseaux sociaux. Desjardins explique le tout par une baisse de fréquentation en succursales, et assure que les employés seront relocalisés dans les autres succursales.