Pour une montage appartenant à la communauté

Parmi les six groupes intéressés par l’appel d’intérêt de la municipalité concernant la gestion du Mont-Edouard, l’un d’eux a été formé de membres de la communauté anjeannoise, peu de temps après l’appel de la municipalité.

Le collectif a déposé une lettre d’intention le 15 janvier, puis il a effectué, ce mardi, une sortie expliquant brièvement leurs objectifs pour la montagne. Le 92,5 Ma radio d’Ici a contacté la porte-parole du collectif, Mélissa Savoie-Soulières, afin d’en apprendre plus sur ce groupe et leurs plans pour le Mont-Edouard.

Mme Savoie-Soulières a d’abord présenté quel genre de personnes sont les membres de ce collectif.

« On fait partie de la jeunesse de l’Anse, donc des gens qui veulent vivre ici et qui habitent déjà ici. On est tous des gens qui sommes des professionnels de l’industrie du ski, des professionnels de l’industrie touristique, puis ça fait dix, vingt, voire trente ans qu’on est établi au Bas-Saguenay et qu’on gère cette montagne-là », affirme-t-elle.

Malgré le fait que le nombre exact de membres n’est pas connu, leur plan est déjà en branle.

« On est encore en train de peaufiner nos plans d’actions à l’heure où on se parle, le 10 janvier on a déposé notre lettre d’intention. On attend présentement les critères de la municipalité pour pouvoir aller plus loin dans le processus puis l’appel d’offres », précise-t-elle.

Le collectif est uni d’une vision commune: garder le Mont-Edouard dans la communauté.

« On veut investir à la hauteur de nos moyens pour nos jeunes, on veut garder notre montagne comme le moteur économique hivernal du Bas-Saguenay. On veut que ce soit accessible, on ne veut pas faire gonfler les billets de ski en investissant massivement. On veut que le Mont-Edouard contribue à la vitalité de notre village. »

Rappelons qu’en début janvier, la municipalité de l’Anse-Saint-Jean s’était donné six mois pour prendre une décision concernant l’avenir de la station.