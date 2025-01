Maxyme Lemieux est le candidat dans le district 15

C’est le nom de Maxyme Lemieux qui apparaîtra sur le bulletin de vote des baieriverains du district 15, alors qu’il a été sacré comme candidat officiel de l’Équipe du renouveau démocratique, lors de la soirée d’investiture qui se déroulait à l’Auberge des Battures de La Baie lundi soir.

Malgré son jeune âge, le jeune intervenant en travail social s’intéresse depuis très longtemps à la politique et ce sont les valeurs prônées par l’ERD qui ont motivé son choix de se présenter.

Étudiant à l’UQAC, M. Lemieux travaille également à la maison de l’Espoir, un centre accueillant des jeunes au prise avec des difficultés d’ordres familiales, comportementales et scolaires. Impliqué socialement, il a contribué à la mise sur pied d’une coopérative étudiante pour axer sur l’importance d’une santé mentale positive et d’encourager les actions bénévoles envers les plus démunis pendant le temps des Fêtes. Maxyme Lemieux est le cinquième candidat investi au sein de l’ERD Saguenay et affrontera au prochain suffrage, le conseiller actuel Martin Harvey. La prochaine investiture de l’ERD se tiendra le mercredi 29 janvier à compter de 18 heures, à la salle des Chevaliers de Colomb située au 1959 rue Fay, dans le secteur Arvida à Jonquière.