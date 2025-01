Andrée Laforest comme mairesse?

Le devoir de réserve dont témoigne actuellement la ministre Andrée Laforest dans certains dossiers ou événements à Saguenay donne lieu aux traditionnels vents de rumeurs. L’une de celles-là? Certains voient en cette réserve un signe que la ministre pourrait quitter la CAQ pour se lancer dans la campagne à la mairie de Saguenay en novembre 2025.

Rencontrée en marge de l’annonce d’un projet intergénérationnel à La Baie, la ministre des Affaires municipales a fait une « mise à jour » sur certains dossiers, tout en voulant calmer les rumeurs sur une course à la mairie.

« Je ne sais pas pourquoi on pose la question. Je l’ai toujours dit, notre parti avec la Coalition Avenir Québec se passe très bien, et je suis très bien là où je suis. Regardez qu’est-ce qui s’en vient », a-t-elle lancé avec un air de défi.

Concernant ce qui se passe à la ville, la ministre laisse le temps faire son œuvre.

« Tout ce qui se passe ici, avec la Ville de Saguenay évidemment, moi ce que je demande est qu’il y ait une excellente communication avec le conseil municipal et l’exécutif. Même la direction régionale des Affaires municipales a offert son aide aux élus. La suite, c’est judiciarisé, les enquêtes sont commencées, on va donc laisser le travail se poursuivre. »

À mots à peine couverts, Mme Laforest a semblé un peu surprise de la fin de non-recevoir que semblent opposer les conseillers de Saguenay à la demande de la Commission municipale du Québec de lever le secret professionnel sur le fameux avis juridique.

« La Commission municipale enquête présentement, elle a également demandé une grande transparence de la part des élus, puis c’est quand même rare qu’un conseil municipal agit de la sorte. C’est important de répondre positivement aux demandes de la Commission municipale, c’est essentiel », ajoute-t-elle.

Concernant le procès opposant la firme d’architectes « Les Maîtres d’Oeuvre » à la Ville de Saguenay pour le non-paiement d’une étude commandée, et qu’on voudrait possiblement la faire témoigner, Andrée Laforest a réitéré ses explications dans ce dossier.

« C’est certain que ce n’est pas moi qui aie commandé les plans, je l’ai dit assez souvent. Puis on voit aussi la firme d’architectes qui demande à la Ville de Saguenay de payer les plans, alors si la demande est faite, c’est parce que quelqu’un à la Ville à commandé les plans. C’est cependant certain que si on avait débuté le projet il y a deux ans, les travaux seraient déjà en cours à l’heure actuelle. »

Et en ce qui a trait à la fermeture de la SAQ au centre-ville de Chicoutimi, tout n’est peut-être pas encore perdu selon la ministre.

« C’est une société indépendante, alors il s’agit d’une décision indépendante, mais depuis cinq ans les chiffres sont à la baisse. J’ai vraiment eu la certitude du président que si les activités au centre-ville revenaient et qu’il y aurait un meilleur dynamisme, la décision de ne jamais rouvrir n’est pas une option », conclut Andrée Laforest.