Difficile de payer davantage, selon la ministre Laforest

La récente décision de l’administration municipale de Sainte-Rose-du-Nord de suspendre son projet d’usine de traitement des eaux étonne la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest. Cette dernière comprend la décision, mais du même coup rappelle que généralement, les municipalités doivent payer une partie de la facture.

Rappelons que dans ce dossier, le gouvernement caquiste contribue ( via des subventions ) à une hauteur de 95 % des coûts du projets de 21 M$. Difficile, selon elle, de payer davantage. Reste à voir s’il y aurait possibilité de combiner ensemble d’autres programmes pour faire aboutir le projet.

« Des projets comme ça, on ne peut pas les financer à 100%, on peut les financer jusqu’à 95%, c’est quand même un projet assez dispendieux. Maintenant, on a un autre programme aux Affaires municipales, alors on se demande si on ne pourrait pas jumeler les deux programmes. On discute François (Tremblay) et moi, on va sûrement proposer l’idée, bien que les municipalités doivent toujours en payer une partie », explique-t-elle.

Le député de Dubuc, François Tremblay, comprend les doléances de l’administration de Sainte-Rose-du-Nord. Mais il voit aussi les contraintes physiques existantes sur le territoire. À l’image de sa collègue, le député semble malgré tout être confiant.

« On pourrait bifurquer vers des systèmes de fausses sceptiques mais encore là, on est sur le roch un peu partout, ce qui n’est pas évident. Il va falloir probablement revenir à des études d’ingénierie, ou des systèmes plus sophistiqués, étant dans des bassins versants. On va trouver des solutions », souligne-t-il.