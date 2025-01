Inauguration d’un projet qui unit les générations

La Résidence des Bâtisseurs St-Alexis, située à La Baie, a inauguré lundi un service de garde éducatif en communauté au sein même de sa résidence pour personnes âgées. Ce sont donc 12 places qui sont désormais comblées par les tout-petits, répondant ainsi directement au besoin urgent de places en service de garde, mais également à l’isolement des aînés.

Il s’agit d’une solution unique pour les familles, où petits et grands se côtoient dans des activités diverses et variées, comme la cuisine, la lecture et les balades à l’extérieur.

« C’est un projet qui s’est fait tout simplement, on avait déjà un local qui n’avait plus d’utilité, ce pourquoi on a décidé d’y aménager un service de garde en milieu communautaire. Donc de la peinture, un peu d’amour, c’est tout ce que ça a pris. On parle surtout d’un investissement de cœur », raconte le président des résidences des Bâtisseurs au Québec, Sébastien Gauthier, ajoutant que les coûts d’aménagement s’élevaient en réalité à quelques milliers de dollars.

Le service de garde des Petits Bâtisseurs est un projet porté par le bureau coordonnateur Mini-Monde. À savoir que l’initiative permet à deux employés de sécuriser une place pour leurs enfants, alors que les dix autres sont ouvertes à la communauté, favorisant la rétention de main-d’œuvre.

Une ouverture de la part du gouvernement du Québec se fait sentir depuis quelques temps quant à une cohabitation entre personnes âgées et jeunes enfants, ce que dénote la ministre responsable de la région, Andrée Laforest.

« Plutôt que de construire un nouveau CPE ou une nouvelle garderie, on s’est dit qu’il fallait se déplacer dans les communautés. Certains montants ont commencé à être octroyés durant la pandémie dans les municipalités qui offraient les services de garde. Les listes d’attente étant très élevées, on avait décidé de faire cheminer le tout jusqu’aux résidences pour aînés », évoque-t-elle, admettant que « c’est tellement important pour le développement physique et cognitif. C’est apaisant ».

Une réponse positive

Au départ, les responsables du projet étaient inquiets de troubler la quiétude des 256 résidents de l’établissement. Il s’avère cependant que cette initiative a réussi à transformer leur quotidien, et ce pour le mieux.

« Les rires des enfants redonnent vie à nos journées. Je me sens utile à nouveau. C’est comme si la maison avait retrouvé une âme, avec cette énergie et cette chaleur. Les petits viennent me voir pour me dire bonjour ou pour jouer, et ça me remplit de joie », souligne une résidente de St-Alexis, Colette Gagnon.

Pour les parents, ce projet offre bien plus qu’un service de garde, comme en témoigne un père de famille, Simon-Pierre Otis.

« Savoir que mon enfant grandit entouré d’aînés, dans un environnement si enrichissant, c’est inestimable. Chaque jour, il revient à la maison avec de nouvelles histoires. D’autant plus que ça me touche de voir à quel point ça fait du bien à tout le monde. »