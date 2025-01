Évacuation de l’aéroport de Bagotville

En raison du déversement d’un réservoir, pouvant contenir jusqu’à 18 000 litres de carburant d’avion, l’entièreté de l’aéroport civil de Bagotville est évacuée. Cela comprend le bâtiment principal ainsi que tous les hangars et autres bâtiments dans un rayon d’environ 800 mètres.

Le Service de sécurité incendie de Saguenay, assisté par les pompiers de la BFC Bagotville, gère cette évacuation et est à pied d'œuvre pour colmater la fuite. La quantité de carburant qui s’est écoulée au sol n’est pas encore connue. Le carburant qui a fuité sera récupéré avec des matières absorbantes et par pompage. Le temps pour réaliser cette opération n’a pas été indiqué. Pour l’instant, la population doit éviter de se rendre sur place. L’incident n’a fait aucun blessé. La cause n’est pas connue pour le moment. Le vol prévu ce matin de Sunwing a pu partir avant l’incident. Seul un vol d’Air Canada n’a pas pu quitter selon l’horaire prévu, mais tous les passagers ont été contactés par le transporteur. Ce qui fait qu’aucun passager n’est coincé à l’aéroport en ce moment. Plus de détails suivront sur l’évolution de la situation.