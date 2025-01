Retour du RDV Transition Verte

La Chambre de commerce et d’industrie Saguenay-Le Fjord (CCISF) annonce le retour du Rendez-vous Transition Verte, le mercredi 26 février prochain à l’hôtel Le Montagnais de Chicoutimi. Organisé en collaboration avec Réseau Environnement, la seconde édition donnera l’occasion aux entreprises régionales de saisir les opportunités que présente la transition climatique et énergétique afin, mentionne-t-on, d’en faire un levier de croissance durable pour toute la région.

La présidente-directrice-générale de la Chambre de commerce, Sandra Rossignol, parle d’une programmation de la journée qui se veut le reflet des priorités régionales, dans le but de bien outiller les entreprises du Saguenay-Lac-Saint-Jean, tout en faisant la promotion de leur savoir-faire en environnement. Mme Rossignol se dit impatiente, de même que l’équipe de la Chambre de commerce, de vivre ce rendez-vous incontournable avec les entreprises. Il sera notamment question des pratiques environnementales innovantes, de la filière éolienne, de partenariats avec les Premières Nations et d’enjeux d’acceptabilité sociale ainsi que de formation de la main-d’œuvre. On attend près de 400 participants le 26 février, alors qu’un total de 7 panels et conférences seront présentés, ainsi que 4 ateliers et un salon des exposants regroupant 15 kiosques.