Un centre de santé globale ouvrira ses portes à Chicoutimi

Plusieurs spécialistes en médecine holistique seront bientôt réunis sous un même toit au centre-ville de Chicoutimi, ce qui sera nouveau à Saguenay. Le Réveil a appris qu’ils offriront leurs services au Centre de santé globale Bodhi qui ouvrira ses portes le mois prochain au 121 Racine Est.

Tout comme son nom l’indique, ce centre offrira des soins qui permettent de retrouver un équilibre entre le corps et l’esprit. L’aide de ces professionnels, qu’ils soient naturopathes, massothérapeutes ou acupuncteurs par exemple, sera donc multidisciplinaire.

C’est un ostéopathe, William C. Tremblay, qui a eu l’idée de les réunir dans un même lieu.

« Ce que je vois depuis des années dit-il, c’est qu’il y a un véritable besoin pour les gens d’être pris en charge dans toutes les sphères de leurs vies. La médecine conventionnelle a un rôle, mais ne répond pas à tous les besoins pour combler le vide entre la prévention et la guérison. Une personne, c’est plus qu’un genou, un poignet ou une dépression. Tout est interrelié. C’est important prendre soin des gens dans toutes les dimensions de ce qu’ils vivent. »

Ressources externes

L’initiateur du projet ajoute que plusieurs personnes ignorent encore aujourd’hui qu’il existe beaucoup de ressources externes pour améliorer leur santé.

« Que ce soit au niveau de la santé mentale, corporelle, de la médecine préventive ou naturelle, il y a un élan dans la société pour que les gens se prennent en main. On va offrir une place centrale et un environnement pour répondre à leurs besoins. On va les guider et les accompagner en regroupant le plus de spécialistes possibles. On va travailler en équipe dans un esprit de communauté. »

De nombreux thérapeutes ont déjà indiqué à William C. Tremblay qu’ils seront présents et il espère en recruter d’autres, par exemple en médecine chinoise, pour qu’ils soient une vingtaine.

Le centre disposera également d’un studio pour offrir des formations et des ateliers en groupe que ce soit par le biais de la méditation, le yoga ou la croissance personnelle.

Une quarantaine de professionnels

En tout, une quarantaine de professionnels devraient donc côtoyer le centre selon lui.

« Je veux me diversifier pour avoir plusieurs services et ensuite, on va miser sur la profondeur et avoir une vision commune. »

Pour démarrer son projet, l’entrepreneur a reçu l’aide de l’organisme MicroEntreprendre. De son côté, le propriétaire de l’immeuble dans lequel il s’installera est en train de le rénover et d’aménager des bureaux à l’intérieur.

William C. Tremblay prévoit quant à lui investir près de 100 000$ pour l’équipement, l’ameublement et l’aménagement des lieux.

Revitalisation du centre-ville

L’ostéopathe de 29 ans caressait ce projet depuis une dizaine d’années. Il a choisi Chicoutimi pour sa proximité avec La Baie et Jonquière.

Il croit aussi à la revitalisation du centre-ville.

« Je voulais m’établir dans un endroit central pour donner un accès au plus grand nombre de gens possible. J’espère aussi qu’en installant le centre sur la rue Racine, où il y a déjà beaucoup de travailleurs, ça va inciter d’autres entreprises à faire la même chose. »

La date officielle de l’ouverture du Centre de santé globale Bodhi devrait être dévoilée d’ici quelques semaines.