On achève la moitié des travaux de reconstruction

Le projet de reconstruction du HLM Saint-Dominique de Jonquière, qui s’écroulait sous les flammes en 2022, avance rondement. Aux dires du directeur général adjoint de l’Office municipal d’habitation (OMH) de Saguenay, Adam Boivin, les travaux devraient être terminés à plus de 50% au mois de février.

« On parle d’un projet avec des modules préfabriqués, donc ça avance assez rapidement. Le temps des fêtes est terminé, on a déjà fait une première partie avant Noël, et la deuxième partie devrait débuter sous peu, les entrepreneurs sont en attente de matériaux. À ce jour, on respecte bien l’échéancier. », évoque M. Boivin.

Le principal intéressé fait l’inventaire de ce qui a été effectué jusqu’à maintenant, « tout l’intérieur des modules est monté, les chambres de bain, le plâtrage et les robinets sont installés. Il ne restera qu’à mettre les portes en place, réparer des fissures au besoin, finir les revêtements de plancher et les raccords, de même que l’extérieur du bâtiment ».

Rappelons que le contrat de construction, évalué à 20 M$, a été octroyé à l’entreprise Cegerco, en collaboration avec Groupe RCM, une compagnie de la Beauce qui se charge de la conception des modules préfabriqués. La Société d’habitation du Québec (SHQ) chapeaute le projet avec l’OMH.

Les anciens résidents en priorité

Adam Boivin émet que toutes les personnes qui résidaient au sein du HLM Saint-Dominique au moment de l’incendie auront toujours accès à ces logements, et ce, si elles respectent toujours les critères d’admissibilité.

« Sans dire que ces gens-là auront priorité, ils auront quand même accès au bâtiment, seulement s’il est possible pour eux de pouvoir retourner dans leur ancien milieu de vie. Puisqu’il s’agit de logements sociaux, il faut qu’ils correspondent encore aujourd’hui aux critères d’admissibilité, et il ne faut pas non plus qu’ils soient liés à des baux avec des propriétaires privés par exemple », précise-t-il. Ce dernier ajoute que les 51 locataires qui y habitaient seront tous recontactés au préalable.

La bâtisse abritera 10 appartements 4 ½ et 41 appartements 3 ½. L’un des critères pour être admissible : avoir un salaire annuel moyen en dessous de 25 000$.

Une liste d’attente de 500 noms

L’OMH Saguenay possède une liste d’attente de 500 ménages qui prient pour avoir un logement social à l’heure actuelle, preuve que la demande ne cesse de croître dans la région.

« L’ajout de 51 logements va certainement donner un petit peu de lousse à cette liste-là, donc c’est certain qu’on a hâte que le tout se concrétise. Ça répond en plus à un besoin définitivement criant », ajoute M. Boivin.

Le dg adjoint confirme que les logements devraient être mis sous location à partir du mois de juillet 2025.