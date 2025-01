Christine Boivin tente un retour dans l’arène politique

La conseillère municipale à Saguenay de 2013 à 2017, Christine Boivin, entame un retour dans l’arène politique. La principale intéressée, qui était associée à l’ERD Saguenay lors de son premier mandat, s’allie à nouveau au parti politique pour tenter d’accéder au conseil municipal le 2 novembre 2025. Elle a décidé de briguer le district 5, affrontant donc l’élu Carl Dufour, qui se représente d’ailleurs pour un cinquième mandat.

« Je n’ai jamais cesser de suivre ça de près. La différence, c’est que maintenant, je suis libre à 100%. À l’époque, j’avais un autre emploi en plus de celui de conseillère, et gérer les deux en même temps n’étaient plus possible. Reste que le municipal, j’ai toujours aimé ça, puis c’est tellement important », rapporte Mme Boivin.

La fibre politique l’habite donc depuis toujours et il s’agit pour elle d’une nécessité de revenir sur le terrain pour apporter sa contribution au développement de la ville de Saguenay.

« D’abord, je connais bien le secteur, j’ai de la famille et des amis qui y résident, ce pourquoi j’ai fait le choix de ce district. Également, avec mon expérience des quatre ans que j’ai pu exécuter au municipal, je suis persuadée de pouvoir apporter davantage pour la ville. Je veux vraiment opter sur le développement économique, sans toutefois laisser de côté les citoyens et les organismes », émet-elle.

Christine Boivin a fait carrière dans le monde des affaires comme représentante pour une multinationale dans le domaine de l’alimentation pendant plus de 20 ans. Elle a consolidé plusieurs compétences, notamment en gestion et en communication. En plus de son travail, elle s’est impliquée au fil des années dans certains dossiers, comme des levées de fonds pour aider divers organismes.

Rencontrer des citoyens pour cibler les enjeux

La candidate compte mettre en priorité sa relation avec les citoyens en allant à leur rencontre pour accueillir leurs commentaires et leurs suggestions, afin d’en prendre considération dans ses décisions politiques.

« J’ai commencé à analyser les besoins et les enjeux, mais il me manque encore de l’information, ce pourquoi j’irai auprès des citoyens lors de ma campagne. Je vais prendre des notes sur les demandes qui sont faites pour être en mesure de savoir ce qu’il se passe dans le secteur. »

Se faire connaître avant tout

« Je ne confronte personne », fait savoir Christine Boivin. Celle qui devra tout de même jouer du coude avec Carl Dufour veut avant tout se faire connaitre par la population.

« Je n’affronte personne, au contraire. C’est la démocratie, tout le monde a le droit de se présenter dans le district qu’ils veulent », insiste-t-elle.

Christine Boivin est, pour l’instant, la seule à briguer l’investiture ERD dans le district 5. Le dépôt de candidature de l’ERD se termine le 27 janvier. Si aucune autre personne ne dépose sa candidature, l’investiture officielle de Mme Boivin aura lieu le mercredi le 29 janvier, à la salle des Chevaliers de Colomb d’Arvida.