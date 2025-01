Pas de hausse de taxes, pour limiter l’impact du rôle d’évaluation

Pour la 2e année consécutive, Saint-Ambroise a décidé de ne pas augmenter les taxes foncières en raison de la hausse du rôle d’évaluation. Parce qu'elle fera encore une fois grimper la facture des citoyens.

Le budget 2025 adopté le 20 janvier par la municipalité prévoit en effet que le taux de taxation restera inchangé à 0,86 $ par tranche de 100 $ d’évaluation. La valeur imposable des propriétés fait cependant un bond de 2,5 % comparativement à 2024.

« L’an dernier, rappelle le maire Lucien Gravel, le rôle foncier avait beaucoup augmenté et certains citoyens avaient encaissé des augmentations de taxes entre 20 et 30 %. Ils n’étaient pas contents et nous l’ont dit, mais ils comprenaient la situation. »

Quant aux coûts des services municipaux, ils diminueront de 9,7 % pour les ordures et le recyclage par résidence, mais augmenteront de 10,8 % pour la vidange de fosses septiques.

« Pour tout ce qui touche les matières résiduelles, ce sont des contrats donnés en appel d’offres par la MRC qui détermine le prix. Elle négocie pour les 13 municipalités puis le montant est divisé en quote-part. »

Hausse des dépenses

Le budget 2025 prévoit des dépenses d’un peu plus de 8 millions de dollars, soit 7,1 % de plus que l’année précédente.

Le maire souligne que Saint-Ambroise doit faire face à une hausse importante des coûts d’opération. La municipalité doit également tenir compte de l’augmentation des salaires de ses employés prévue dans la convention collective et de travaux d’entretien préventif qui s'avèrent incontournables.

« Dans notre Plan triennal d’investissements (PTI), on a établi des priorités et on va essayer de bénéficier au maximum de subventions gouvernementales. »

La réfection de certaines rues comme celle du rang des Chutes, l’asphaltage dans le domaine des bâtisseurs et l’amélioration des parcs, notamment au niveau de l’éclairage, figurent notamment parmi les travaux d’infrastructure prévus en 2025.

Dans son budget, Saint-Ambroise prévoit aussi investir davantage pour les loisirs et la culture, soit 31,4 % de plus que l’an dernier.

Pas de frivolités

Lucien Gravel qualifie ce budget d’équilibré.

« Il n’y a pas de frivolité. On respecte notre engagement de maintenir les services pour les citoyens. Et ce qui nous aide, c’est qu’en 2024, on avait prévu des montants qu’on n’a pas dépensés. On a une réserve de surplus accumulés d’environ 300 000$ qu’on va utiliser au besoin. On a un coussin confortable. »

Et la municipalité poursuit sa croissance.

« Notre population augmente. Elle est passée de 4100 à 4215 citoyens. En développant des quartiers, on attire de plus en plus de jeunes familles. On a aussi un projet d’immeuble de 15 logements pour les 50 ans et plus qui s’en vient. On a également des industries appréciables, un bon développement économique. »