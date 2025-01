Les mêmes tarifs pour tout le monde

Les temps où certains promoteurs se jalousaient entre eux pour avoir les meilleurs prix et conditions possibles pour présenter leurs événements et/ou spectacles à la Zone portuaire de Chicoutimi est bel et bien révolu.

C’est ce qu’a officialisé mardi midi, lors de la séance du conseil d’arrondissement de Chicoutimi, le conseiller Michel Tremblay, qui fait partie du CA de la Zone. En raison d’une grille tarifaire uniforme, tout le monde aura les mêmes conditions et les mêmes prix, peu importe l’événement.

« Il y en a qui prenne juste la scène, ça coûte un certain montant, il y en a qui prenne la scène et le hangar, ça coûte un autre montant, il y en a qui prenne seulement le terrain pour faire un spectacle-là, ça coûte quelque chose d’autre. Maintenant, tous les prix vont être égaux pour tout le monde », laisse savoir l’élu du district 9.

Michel Tremblay l’avoue: certains promoteurs veulent en avoir plus que d’autres. Et ça veut négocier. La grille tarifaire étant maintenant uniformisée, on élimine les problèmes, entre autres le fait que certains conseillers s’étaient déjà faits talonner sur la question par certains mécontents.

« Pour certains promoteurs c’est facile, ils prennent la grille, signent le contrat et c’est réglé. Il y en a toutefois d’autres qui négocient plus, qui veulent avoir plus de choses, ou qui ne sont pas d’accord avec les règlements. Là, maintenant que c’est équitable, personne ne va pouvoir venir nous voir en disant qu’on fait du favoritisme envers quelqu’un. »

La décision d’uniformiser la grille et les conditions pour tous les promoteurs a d’ailleurs été appuyée à l’unanimité par l'ensemble du conseil d’arrondissement chicoutimien. En ce qui a trait à l’idée d’étirer l’heure de certains spectacles jusqu’à minuit, ça aussi c’est terminé, en raison du vandalisme vécu aux installations de la Zone portuaire. Tout le monde devra donc avoir terminé son spectacle à 23 heures, que ce soit sur la zone, à la Pulperie (La Noce) ou ailleurs.

« On s’entend que plus les spectacles finissent tard, plus il y a de risques que les gens soient en état d’ébriété. Et de plus en plus certains promoteurs planifiaient leurs spectacles tard en soirée, mais on a finalement conclu que c’était mieux si tous les spectacles se terminaient à 23 heures à l’avenir », évoque Michel Tremblay.