La saison de ski annulée à La Baie

Les amateurs de ski habitués de se rendre sur les pentes du Mont-Bélu de La Baie devront être obligés de se trouver une autre station pour pratiquer leur sport d’hiver préféré pour la saison 2024-2025. En effet, la direction a annoncé la fermeture officielle du centre de ski, en raison de la grève générale illimitée qui est toujours en cours.

L’annonce, qui a déçu la vaste majorité de la clientèle et des résidents du secteur, a été effectuée via la page Facebook du Mont-Bélu mardi.

« On s’entend que c’est très triste, pour une figure qui est quand même assez connue à La Baie. Je vois beaucoup de gens que je connais et qui trouvent ça désolant de ne pas avoir de saison de ski. La mission du Mont-Bélu demeure également d’être accessible à tous les portefeuilles. C’est peinant de voir que des enfants et des jeunes familles ne pourront pas faire de ski cette année », mentionne le directeur général du Mont-Bélu, Frédéric Perron.

Le centre de ski dit avoir « atteint la date limite fixée dans nos scénarios pour assurer une saison de ski viable, prenant en compte les contraintes liées à l’enneigement mécanique et à la préparation des pistes, etc. Nous espérons encore un dénouement favorable et le retour de l’offre globale déposée au comité de négociation le 14 décembre dernier ».

Rappelons que les employés saisonniers sont en grève depuis le 1er octobre dernier. M. Perron confirme toutefois que des avancées devraient être faites dans le dossier à partir de la semaine prochaine.

« Le conciliateur du gouvernement dans l’affaire nous a convié à une rencontre le 30 janvier prochain. On devrait avoir une réponse d’ici le 7 février pour le reste », émet-il.

Le Mont-Édouard en soutien

La station de ski le Mont-Édouard s’est allié au Mont-Bélu en signe de solidarité, afin de permettre à la communauté de skieurs régionaux de pouvoir tout de même profiter de la saison. Les détenteurs de passes de saison 2023-2024 au Mont-Bélu peuvent profiter d’un 25 % de rabais sur le prix régulier des billets journaliers de ski alpin et de haute-route.

De plus, comme la saison de ski du centre de La Baie est annulée, le Mont-Édouard s’engage à créditer les montants dépensés sur les billets achetés à son centre, en échange d’une passe de saison complète.

Parallèlement, Frédéric Perron assure que le développement et les projets se poursuivent au Mont-Bélu outre la saison de ski, dont l’élargissement de l’offre en vélo de montagne, qui débute au mois de juin.

« On ne s’arrête pas là côté développement. On mise beaucoup sur le vélo de montagne, comme on veut offrir du travail à l’année à nos employés. On fêtera également notre 75e anniversaire l’an prochain, alors on travaillera sur les festivités. On va de l’avant! »

Plusieurs investissements

Depuis plusieurs années, la direction du Mont-Bélu a économisé près de 200 000$ pour deux projets prioritaires, soit l’éclairage de la piste Lévesque et le renouvellement du système audio extérieur. Cependant, une partie des fonds a dû être réaffectée aux coûts imprévus liés aux négociations en cours.

« Face à cette situation, nous allons solliciter un support financier de la Ville de Saguenay. Nous allons recevoir un montant de 70 000$ pour nous soutenir financièrement », évoque M. Perron.

D’autres infrastructures nécessitent aussi une mise à niveau complète, pour un montant estimé à 30 M$. Un chalet moderne, une remontée quadruple avec tapis d’embarquement, un garage adapté aux nouveaux équipements, 100 places de stationnement supplémentaires et une pente-école pour les débutants sont actuellement dans les cartons.

Le projet fait l’objet d’une étude pour son montage financier et son échéancier. Une analyse géotechnique est également en cours afin de déterminer les meilleures implantations en fonction du terrain et des contraintes du site.