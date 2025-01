Mise en garde à la population

Le virus de la Covid 19 est toujours présent dans la région et, bien que plusieurs en soient vaccinés, nul n’est à l’abri, comme l’a mentionné le docteur de la Santé publique Donald Aubin. Mais qu’en est-il de ces tests de dépistage que nous avons à la maison, et qui traînent dans le fonds de notre pharmacie depuis plusieurs semaines, mois et même années? Sont-ils encore valides et efficaces?

Le porte-parole du CIUSSS, Nicolas Jean, précise que la date de péremption inscrite sur les boîtes de tests est bel et bien valide, et que passée cette date, la Santé publique ne peut plus garantir la validité des tests. Bien qu'ils ne deviennent pas immédiatement inutilisables, il est important de noter que leurs résultats ne sont plus garantis. Et lorsque le test est périmé, il peut y avoir également des résultats de “faux négatifs”. En ce qui a trait à la disponibilité des tests, ils doivent désormais être achetés en pharmacie, ce qui implique des coûts, puisqu’ils ne sont plus disponibles gratuitement.