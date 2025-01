Une facture minimum de 275 000 $ pour Saguenay

Les contribuables de Saguenay doivent-ils se montrer inquiets des répercussions des frais de justice qu’a à payer la ville de Saguenay dans ses causes contre deux de ses ex-employés? Après avoir appris que les frais du procès contre l’ex-DG de la Société de transport du Saguenay (STS) Jean-Luc Roberge en sont rendus à un demi-million de dollars (500 000 $), voilà qu’on apprend que ceux reliés à celui de l’ex-greffière congédiée Caroline Dion atteignent 275 000 $. Et ces deux causes sont toujours en cours.

Radio-Canada cite que le dossier de Mme Dion en est à ses débuts devant le Tribunal administratif du Travail (TAT), alors que trois jours d’audience ont eu lieu jusqu’à maintenant. Rappelons que Caroline Dion conteste son congédiement, survenu notamment après des allégations de harcèlement psychologique.

Le montant de 275 000 $ de frais est à ce niveau depuis la suspension de Mme Dion, selon ce que dévoile un document obtenu grâce à une demande d’accès à l’information. De ce montant, près de 200 000 $ ont été payés en frais d’avocat pour le cabinet Trivium, qui représente Saguenay. Le président de la Commission des finances de la ville, Michel Potvin, croit qu’une entente à l’amiable est toujours possible dans ce dossier, même si une 1e tentative a échoué en décembre.

Rappelons aussi que le juge Dominic Fiset avait fait cette recommandation en ce sens aux deux parties, sans résultat. Saguenay compose donc avec un déboursé de ¾ de million de dollars dans deux causes jusqu’à maintenant. Sans compter que Mme Dion poursuit aussi la mairesse de Saguenay et les membres du Comité exécutif de la ville pour 600 000 $ en dommages et intérêts.