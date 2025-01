Le procès de Julie Dufour fixé en avril

C’est en avril que débutera le procès de la mairesse Julie Dufour, visée par trois constats d’infractions par le Directeur général des élections du Québec. Le juge Louis Duguay présidera la cause, sur quatre jours, du 22 au 25 avril au palais de justice de Chicoutimi.

Le Quotidien rapporte que les détails ont été dévoilés vendredi matin, et non en après-midi comme il était pourtant indiqué au préalable sur le site web des rôles de tribunaux. L’honorable Jean Hudon était d’office vendredi matin. La demande de l’avocat de Julie Dufour, Me Charles Levasseur, d’obtenir un procès rapide pour sa cliente a donc été acceptée, étant donné qu’une élection municipale aura lieu le 2 novembre prochain et que Mme Dufour tentera de se faire réélire.

Rappelons que cette dernière est accusée de manœuvres électorales frauduleuses, et que si elle est reconnue coupable elle pourrait écoper d’amendes variant de 5000 $ à 20 000 $ par infraction, en plus d’être inhabile à siéger politiquement pour une durée de cinq ans.

L’avocate du Directeur général des élections du Québec (DGEQ), Me Laurie Mongrain, a fait savoir que la poursuite fera entendre huit témoins lors de la présentation de sa preuve.