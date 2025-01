Contact Nature garde espoir d'un embarquement

Rien n’est encore perdu pour les amateurs de pêche blanche, suite aux résultats obtenus lors des premières prises de mesures officielles des glaces à l’Anse-à-Benjamin mercredi et jeudi.

Avec le temps froid qui s’en vient, l’entreprise Contact Nature espère pouvoir procéder à l’embarquement des cabanes avec la date butoir qu’elle s’est fixée, soit le 7 février prochain.

Afin de savoir s’il est sécuritaire de circuler sur les glaces, la société de sauvetage mentionnée a fait part au Quotidien qu’il est possible de marcher, de pêcher et de se déplacer en ski de fond, à une épaisseur de 4 pouces. Les VTT et motoneiges peuvent accéder à 5 pouces et les automobiles, avec les cabanes, peuvent se rendre sur le village entre 8 et 12 pouces.

La saison semblait être bien amorcée, puisque 608 des 660 terrains du site l’Anse-à-Benjamin avaient trouvé preneur. Toujours à l’eau claire du côté de Grande-Baie, ce sont 432 emplacements sur 506 qui sont comblés.