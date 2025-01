Troisième édition de la tournée Exubérance dans la région

Un collectif de trois artistes présentera la troisième édition de la tournée Exubérance, une série de spectacles de drag-queen qui sera présentée à Alma, Dolbeau-Mistassini et La Baie les 13, 14 et 15 février prochain.

Manuel Lemieux, originaire de Dolbeau-Mistassini et qui incarne Blueberry Moore dans le spectacle, souhaite faire connaitre cet art dans la région et démystifier les tabous autour du drag.

« Chaque année, la réponse du public est bonne. On veut continuer à faire la promotion de l’événement pour faire découvrir le spectacle à des personnes qui ne connaissent pas nécessairement le drag. C’est aussi de montrer que ça existe aussi en région et pas seulement à Montréal », explique Manuel Lemieux.

La tournée Exubérance débutera le 13 février à La Baie et se déplacera ensuite au Café du Clocher à Alma le 14 février pour terminer au Vox Populi de Dolbeau-Mistassini le 15 février.

« Cette année nous ajoutons La Baie avec la Brasserie Port-Alfred qui a déjà accueilli des spectacles burlesques par le passé. Nous voulions ajouter le Saguenay dans la tournée l’année dernière, donc nous sommes très contents de pouvoir y être pour notre troisième édition », raconte Manuel Lemieux.

Les spectacles de drag-queen et de drag-king regroupent humour, chant et animation, le tout dans une ambiance de cabaret burlesque.

« Nous sommes trois drags qui se spécialisent dans différentes choses. Avec Blueberry Moore, je suis plus axé sur l’humour. Oui, il y a des numéros de drag classique qui sont un mélange de lip sync, de danse et de mise en scène, mais entre ces numéros, il y a beaucoup d’animation de foule. C’est vraiment du divertissement », explique l’artiste.

Démocratisation

Au cours des dernières années, des artistes telles que Rita Baga et Mona de Grenoble qui ont fait des apparitions à la télévision en plus de se donner en spectacle à travers la province, ont contribué à faire connaître le drag au grand public.

« La présence de ces artistes dans l’espace médiatique a beaucoup contribué à faire connaître ce qu’est le drag. C’est un gros coup de main. Au départ, c’est certain que ça rejoint beaucoup la communauté LGBTQ2+, mais on voit que de plus en plus de personnes de différents horizons s’y intéressent et apprécient ces spectacles et c’est très motivant pour nous », conclut Manuel Lemieux.