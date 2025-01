Deux ex-collègues s'affronteraient

Christine Boivin, ex-conseillère du district 1 de Jonquière, a déposé ce jeudi sa candidature, en briguant l’investiture de l’Équipe du renouveau démocratique dans le district 5 d’Arvida. Et si elle franchit cette étape, elle affrontera alors le conseiller sortant Carl Dufour en marge de l’élection de novembre prochain, qui a lui aussi confirmé son intention moins de trois heures après sa potentielle adversaire.

Rappelons que Mme Boivin, faisant partie de l’Équipe du Renouveau Démocratique (ERD) Saguenay depuis plusieurs années, effectue son retour en politique municipale sous la chefferie de Christine Basque, élément d’ailleurs qui l’a inspirée à se présenter à nouveau.

« Christine rejoint vraiment mes valeurs, des valeurs qu’elle veut apporter autour de la table. Je trouve qu’elle amène une belle ouverture, une bonne écoute, puis elle redonne vraiment de la gaieté à notre belle ville. Ça m’a donné le goût de revenir avec l’ERD », exprime la principale intéressée.

Christine Boivin explique également les raisons pour lesquelles elle ne s’était pas représentée pour un second mandat en 2017, notamment concernant le deuxième emploi qu’elle occupait à l’époque et qui l’empêchait alors d’être complètement disponible en tant que conseillère municipale.

« J’ai adoré mon travail, mais maintenant j’ai quitté cet emploi-là et je suis très contente de ça. J’ai du temps devant moi! », s’exclame-t-elle.

Mme Boivin déclare parallèlement ne pas vouloir affronter les autres candidats.

« Je n’affronte personne, au contraire. C’est la démocratie, tout le monde à le droit de se présenter dans le district qu’ils ont le goût de développer davantage. Je vais me faire connaitre, je vais aller rencontrer les citoyens, les organismes et les bénévoles. »

Christine Boivin est, pour l’instant, la seule à briguer l’investiture ERD dans le district 5. Le dépôt de candidature de l’ERD se termine le 27 janvier. Si aucune autre personne ne dépose sa candidature, l’investiture officielle de Mme Boivin aura lieu le mercredi le 29 janvier, à la salle des Chevaliers de Colomb d’Arvida.

Carl Dufour aussi confirme

S’agit-il d’une réplique du conseiller en poste ou simplement de l’effet du hasard? Le conseiller du district 5, Carl Dufour, a aussi annoncé ce jeudi qu’il sollicitera à nouveau la confiance de la population pour continuer d'œuvrer dans le secteur pour les quatre prochaines années. L’annonce du conseiller survient à peine moins de trois heures après l’annonce de la candidate Christine Boivin de l’ERD. Celui qui agit également à titre de président de l’arrondissement Jonquière affirme vouloir rester en poste et continuer de travailler avec dévotion.

« Je ne changerai pas ma tactique, elle restera la même. C’est de rester proche des citoyens, aller sur le terrain avec eux. J’ai pris l’habitude de ne pas nécessairement regarder en arrière, c’est ça qui m’a servi depuis les quatre derniers mandats et je continuerai de la même façon », avoue-t-il.

M. Dufour dresse par ailleurs un bilan positif de son dernier mandat et compte bien continuer de s’engager sur la même voie, s’il parvient à garder son poste.

« La majorité de nos dix grands objectifs vont pratiquement avoir tous été réalisés. On planche actuellement sur ce qui pourrait être intéressant pour l’arrondissement. Naturellement, je me représente dans mon district, on évalue ce que l’on pourrait avoir en termes de nouveaux projets dans le secteur. »

Celui qui en est à son 4e mandat au conseil de ville, voit d’un très bon œil la venue de l’éventuelle candidate de l’ERD dans le district #5 et salue au passage la décision de Mme Boivin de revenir dans l’arène municipale.

« Je suis un gars qui carbure vraiment aux défis, et celui-ci en sera un beau. Mme Boivin, c’est quelqu’un qui a le mérite de travailler très fort, et de poser sa candidature pour quelqu’un qui vient du Lac Kénogami, je lui lève mon chapeau. Ça va être une belle course, en espérant que le débat va rester très harmonieux et très positif pour tout le monde. »