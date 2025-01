Changement de direction générale pour la fondation Sur la pointe des pieds

Un vent de changement pour la fondation Sur la pointe des pieds, en ce début d’année 2025. En effet, celle-ci fait preuve de renouveau au sein de son équipe alors qu’elle a procédé à la nomination de Sarah Louise Latour à titre de directrice générale.

« Je souhaite de tout cœur que chaque jeune de 14 à 39 ans touché par le cancer nous contacte. Nous leur offrons un service gratuit qui a le pouvoir de changer leur vie, pendant et après la maladie », soutient Mme Latour.

Celle qui venait à peine de sortir de son congé de maternité accueille à bras ouverts ses nouvelles fonctions, bien que sa décision ne fût pas prise à la légère.

« Quand on m’a parlé de cette opportunité, ça m’a quand même demandé un temps de réflexion. Donc oui le défi me parlait énormément, mais j’avais tout de même quelques variables à prendre en considération, entre autres ma famille », émet la directrice générale.

Les causes en lien avec le cancer la rejoint aussi particulièrement, puisqu’elle a déjà œuvré comme agente de développement à la Société canadienne du cancer. Elle a acquis le reste de son expérience en relation humaine en ayant occupé le poste de directrice du développement philanthropique à la Fondation de l’Université Laval, en plus d’avoir été directrice régionale à la Ruche Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Vision ambitieuse

Sarah Louise Latour est officiellement entrée en poste à la mi-novembre 2024. Elle compte notamment essayer de pousser encore plus loin la notoriété de la fondation ainsi que ses différents programmes, dont les expéditions d’aventure thérapeutique.

« Historiquement, avant, on organisait quatre expéditions par année, puis il n’y a pas si longtemps on a haussé ça à cinq expéditions. Je compte bien travailler à élargir l’impact qu’a ce programme-là, tout en consolidant les partenaires existants en plus d’en créer de nouveaux. »

Politique de développement durable

Un plus sur lequel l’équipe de la fondation Sur la pointe des pieds a décidé de mettre ses efforts, est la politique de développement durable. Il s’agit d’un aspect qui n’est pas passé inaperçu aux yeux de Mme Latour.

« Il y a tellement de choses qui sont déployées actuellement et qu’on va se mettre à communiquer plus souvent et de manière plus soutenue. J’ai vraiment été impressionné par le plan d’action mis en place par l’équipe, je trouve que ça vient vraiment s’inscrire dans les valeurs actuelles. Déjà je crois que toutes les personnes qui participent à nos programmes peuvent le constater. »

La fondation Sur la pointe des pieds célébrera d’ailleurs son 30e anniversaire en 2026.