Un carnaval country pour faire bouger la communauté

La communauté Sainte-Claire se prépare à nouveau à accueillir les résidents de Chicoutimi-Nord et des environs à son carnaval country, qui se déroulera cette fin de semaine. Il s’agit d’une joie pour l’organisateur de l’événement et membre de la communauté, Réjean Ménard, de pouvoir renouer pour une dixième année avec cette activité, qui se fait au profit de l’église.

« On est en mouvement, puis on garde notre communauté en santé. On a des bénévoles qui proviennent d’un peu partout pour venir nous aider, qu’ils soient de Saint-Honoré, Rivière-du-Moulin, Chicoutimi. On est une équipe de gens dynamiques. Je pense qu’on a en commun le même but, soit essayer de donner le plus possible. Mon travail n’est pas de remplir les églises, mais de rallumer la petite étincelle en-dedans de nous. C’est par des activités comme celle-ci qu’on est capable de rendre le monde heureux », mentionne M. Ménard.

Le tout débute donc ce samedi, le 18 janvier à partir de 17h. La soirée festive comprend un souper, cuisiné entièrement par Réjean Ménard et son équipe composée d’environ dix personnes. S’ensuivra un spectacle d’André Deschênes dès 19h.

« On a déjà été capable d’avoir 300 personnes en même temps dans l’église, mais cette année on a baissé un peu le nombre. On joue présentement entre 150 et 200 personnes. Aussi, on prépare bien l’église pour l’occasion. D’abord, on couvre le chœur d’un grand rideau pour le préserver. On ajoute aussi quelques décorations sous la thématique country », souligne-t-il.

Sans oublier la messe du dimanche 19 janvier, à 9h30, où deux artistes seront présents pour interpréter les chants de la célébration en version country. Les gens sont d’ailleurs invités à porter leurs plus beaux chapeaux de cowboy et leurs chemises à carreaux. Un brunch à prix populaire est ensuite organisé. Jusqu’à maintenant, 125 billets ont trouvé preneurs.

Un travail bénévole qui fait du bien

Pour Réjean Ménard, l’organisation du carnaval country se déroule dans la plus grande générosité et avec beaucoup de gratitude. Celui qui est entre autres connu comme étant le vice-président de la corporation du Chantier du père Alex, espère que l’activité perdurera dans le temps.

« On a beau être fatigué après ça, on adore ce qu’on fait. C’est sûr qu’en vieillissant c’est un peu plus difficile, mais on ne se casse pas la tête et on le fait. C’est une tradition, donc on continue, tant et aussi longtemps qu’on aura la santé pour que ça se passe! »

L’entretien de l’église, que ce soit en remplaçant du matériel désuet ou en faisant son nettoyage de fond en comble, est assuré bénévolement par M. Ménard et son groupe de citoyens.