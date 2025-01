Les motoneigistes sont prêts et les policiers aussi

L’accumulation récente de neige a de quoi ravir plusieurs motoneigistes et c’est pourquoi les corps policiers de la région ont tenu à rencontrer les médias mardi matin au Club de motoneigistes du Saguenay, à des fins de prévention.

En présence des membres du club et des contrôleurs routiers, les différents porte-parole en ont profité pour mettre de l’avant les différentes règles à suivre, afin de passer une saison sécuritaire.

Le respect était à l’ordre du jour, puisque l’anticipation de certains motoneigistes à s’adonner hâtivement à leur passion, peut causer bien des soucis. Le président du club de motoneigistes du Saguenay, Jocelyn Charest, indique que ce genre de pratique peut entraîner de lourdes conséquences pour les amateurs, en plus de miner les liens de confiance relativement aux droits de passage.

« Ça n’a pas été long qu’on a eu des téléphones en conséquence pour le secteur de Jonquière. Ce sont des droits de passage que l’on perd, mais on fait tout en notre possible pour respecter nos propriétaires. C’est malheureux pour les membres aussi », émet-il.

Pour le porte-parole de la Sûreté du Québec, Hugues Beaulieu, chaque intervenant a un rôle à jouer pour s’assurer de la sécurité des sentiers, et qu’il n’y a qu’une seule manière d’y parvenir convenablement.

« Le mot d’ordre, c’est la collaboration, autant avec les clubs de motoneigistes du Québec, le Service de police de Saguenay que les contrôleurs routiers. On fait de vastes opérations, très visibles, qui vont faire en sorte qu’on veut laisser des traces indélébiles dans l’esprit des gens qui font de la motoneige. On veut surveiller l’alcool, la vitesse. Ce qu’on remarque beaucoup, c’est que les gens à l’intérieur des virages vont se retrouver en sens inverse et ça engendre des accidents. On ne déplore pas de collisions mortelles dans la région cette année encore, mais on ne voudrait pas que ça arrive. »

M. Beaulieu mentionne que les lois régissant les VTT s’appliquent aussi aux motoneiges et qu'un véhicule non-conforme peut s’exposer à des amendes. Ce dernier rappelle qu’il est interdit de laisser une personne inexpérimentée derrière le guidon et qu’elle doit posséder les qualifications suivantes afin de profiter de ce sport hivernal.

« Ça prend un permis de conduire valide, donc un minium de 16 ans avec n’importe quelles classes. Avec un cours dispensé par un club, on peut faire de la motoneige. À partir de 18 ans, le certificat de compétence n’est plus obligatoire, mais demeure que l’on doit avoir un permis de conduire valide pour traverser les chemins », précise-t-il.