Les causes, les symptômes et comment s’en sortir l’hiver

L’allergie au froid est un problème de santé qui existe vraiment, mais il ne faut pas se méprendre, celle-ci ne signifie pas que les rigueurs de l’hiver québécois empoisonnent la vie des gens qui en souffrent. Également appelée urticaire au froid, cette réaction excessive de l’organisme touche plus ou moins cinq personnes sur 10 000. Voici les déclencheurs, les symptômes, en passant par la prévention, le tout décortiqué par le pharmacien propriétaire chez Uniprix Chicoutimi, Kevin Girard.

« L’allergie au froid survient lorsqu’il y a un changement de température. La personne peut devenir allergique lors d’une baignade dans une eau trop froide, par exemple, donc ça n’arrive pas seulement en période hivernale. Une personne qui en est atteinte va être obligée de porter des gants au moment d’aller chercher quelque chose dans le réfrigérateur, ça peut aller jusque là », énonce M. Girard, voulant d’abord mettre de l’avant la prévalence de la réaction allergique.

L’urticaire au froid est provoquée par l’abaissement de la température de la peau au contact de l’air, de l’eau ou encore d’objets froids. Elle peut causer des lésions cutanées ou aux muqueuses. Les symptômes, eux, se traduisent comme ceux développés en cas d’une allergie au pollen, laisse savoir le pharmacien.

« Des démangeaisons, des rougeurs, une sensation de brûlure. De l’enflure survient également, mais localisée, et qui se forme où la peau a été en contact avec le froid », explique-t-il.

Et si une personne croit souffrir d’une allergie au froid, elle doit consulter un allergologue qui lui fera subir le test du glaçon.

« Le médecin va placer un glaçon sur l’avant-bras de la personne, et si ça se développe avec une rougeur, ou de la démangeaison au bout de cinq minutes, il va pouvoir diagnostiquer son patient comme étant allergique au froid. »

Prévention et traitement

L’allergie au froid peut être contrôlée par une bonne prévention, avant tout.

« La personne va devoir être le plus vigilante possible pour éviter les contacts au froid. Ça peut être de porter des gants ou un foulard si on va à l’extérieur, ou alors sortir le moins possible en temps de gros froid l’hiver. La piscine, il faut y aller tranquillement pour que le corps s’habitue au changement de température », ajoute Kevin Girard.

Trois options de traitements sont recommandées par le pharmacien, afin d’atténuer les symptômes.

« Sans prescription, il y a le Benadryl, qui donne toutefois beaucoup de somnolence et qu’il faut prendre quatre fois par jours. Dans la deuxième génération se retrouve les Reactine, Claritin ou Aerius. Finalement, avec prescription, on peut aussi se tourner vers le Blexen ou le Rupall. »

Dans de rare cas, l’allergie au froid peut aussi provoquer un choc anaphylactique et entraîner la mort. Certaines personnes se verront donc prescrire un auto-injecteur d’adrénaline (EpiPen). Les enfants et les jeunes adultes sont davantage affectés par cette rare réaction, ainsi que les femmes, plus que les hommes.