2200 raccompagnements au Saguenay-Lac-Saint-Jean

L’Opération Nez rouge aura une fois de plus été un succès au Saguenay-Lac-Saint-Jean. En effet, ce sont 2194 raccompagnements qui ont été effectués au sein des sept localités desservies, grâce aux 1671 bénévoles.

« Les chiffres sont moins grands que l’année passée, mais c’est important de les mettre en perspective. Cette année, dû au calendrier, on avait quelques soirées de moins à l’horaire. Le calendrier d’Opération Nez rouge débute toujours à la fin novembre, l’an dernier étant le 24 et cette année le 29 », nuance la directrice générale de Nez rouge pour la région, Marilyn Vigneault.

Les bénévoles ont sillonné plusieurs routes de la région, en passant par Alma, Roberval, Dolbeau-Mistassini, Normandin, St-Félicien, Saguenay, jusqu’à Chibougamau-Chapais. Le service de raccompagnement aura été en opération du 29 novembre au 31 décembre, et ce dans 77 municipalités de la province.

Une 40e édition réussie

Malgré la légère baisse du nombre de raccompagnements lors de cette 40e édition régionale, Mme Vigneault convient tout de même que les gens ont toujours à cœur la sécurité routière.

« On remarque que le service de Nez rouge est bien ancré dans les traditions. Dans le temps des fêtes, le réflexe de penser à notre organisation pour les transports et le réflexe de devenir bénévole, c’est quand même bien implanté dans la tête des gens, peu importe où on se trouve sur le territoire », émet-elle.

Les habitudes de la population ont aussi beaucoup changé, dit-elle, notamment avec les messages de sensibilisation qui sont sans cesse martelés lors de cette période.

« Les gens sont définitivement de plus en plus habitués de planifier leurs déplacements et ultimement, ce qu’on souhaite aussi avec Nez rouge, c’est que ceux-ci prennent la bonne décision avant de prendre le volant. »

À l’échelle provinciale, 23 827 bénévoles ont effectué un total de 26 935 raccompagnements. Comparativement à la précédente édition, la campagne 2024 se démarque par une hausse de la moyenne des transports réalisés par soirée d’opération ainsi que du nombre moyen de bénévoles mobilisés chaque soir.