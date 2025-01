Être commerçant, c’est savoir se distinguer des autres pour faire sa place sur le marché, et c’est particulièrement vrai dans le domaine de la musique. Un défi que relève toutefois avec brio le proprio de la boutique d’instruments implantée à Arvida, Jack et Phil Musique, après cinq ans de services.

Avec son inventaire d’instruments de qualité et ses services de lutherie personnalisés, Jack et Phil Musique est en constant développement afin de maintenir l’intérêt de sa clientèle. Selon le propriétaire de Jack et Phil Musique, Philippe Gaudreault, le commerce parvient à se démarquer parmi les gros joueurs présents sur le territoire.

« On a poussé un petit peu plus loin ce côté-là par rapport aux autres [sur la qualité du service de lutherie]. On va ainsi être très méticuleux sur les ajustements, avec parfois le démontage de l’instrument, des pièces qu’on va nettoyer en profondeur, en plus d’hydrater les bois, polir les frettes. C’est un service rare en région. Quand tu comprends la mécanique de l’instrument, ça ajoute à ta crédibilité », estime Philippe Gaudreault.

La satisfaction et les liens entretenus avec les clients demeurent les priorités.

« L’un de mes représentants m’appelle tout le temps pour me dire que même après cinq ans, j’ai une note de cinq étoiles sur Google et les commentaires sont plus que positifs. C’est une grande fierté pour moi! »

Défis et difficultés

Il n’a toutefois pas toujours été évident, notamment durant la pandémie, de renouveler l’intérêt des clients pour le commerce.

« Il a vraiment fallu trouver des stratégies et user de créativité pour passer à travers ça. Cette période a laissé des traces par la suite, mais l’intérêt est resté, et c’est ce qui est plaisant. Les gens se sont accrochés à nos idées puisque la musique est un domaine de passionnés. Comme on dit, ‘’ce sont les cinq premières années qu’il faut traverser’’, et c’est chose faite. »

Beaucoup d’efforts ont été mis sur la gestion de l’entreprise à l’interne, qui s’est d’ailleurs améliorée au fil des ans.

« C’est l’un des défis qu’on avait à relever. Comment on gère nos commandes, comment on sélectionne nos produits, comment on effectue nos prévisions financières. Tout ce qui est invisible aux yeux de la clientèle, on a travaillé fort là-dessus. Même quand ça va bien, il faut réfléchir à comment on peut améliorer notre efficacité à l’interne, car je ne peux pas me permettre de lancer l’argent par les fenêtres », soutient M. Gaudreault.

Une suite prometteuse

Étant désormais seul depuis trois ans à la tête de l’entreprise, Philippe Gaudreault compte éventuellement faire l’embauche d’employés pour l’aider avec la gestion du commerce. De plus, des discussions sont en cours pour intégrer le local vacant qui se trouve au rez-de-chaussée du bâtiment, qui n’appartient pas encore au propriétaire. Des groupes de musique pourraient s’y installer pour jouer et se pratiquer.

« On continue notre développement, d’améliorer notre rentabilité, et de donner le meilleur service possible à nos clients pour les cinq prochaines années », conclut Philippe Gaudreault.