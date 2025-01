Une nouvelle option de livraison de repas sains à domicile

L’Affamé Santé, un tout nouveau service de livraison à domicile implanté à Saguenay, deviendra certainement votre meilleur ami pour toutes sortes de raisons en 2025. Les repas, pensés pour simplifier le quotidien et s’adapter à un rythme de vie actif, peuvent être commandés en ligne depuis le 4 janvier dernier.

« Moi et mon associé s’entraînons en salle de sport, et on n’était pas en mesure de trouver ce qu’il nous fallait au niveau de notre alimentation. Cependant, ce n’est pas fait seulement que pour les gens qui s’entrainent, mais aussi pour ceux qui veulent commencer à incorporer une alimentation plus saine à leur quotidien », explique la copropriétaire de L’Affamé Santé, Marie-Ève Gagnon.

Elle et son partenaire d’affaires, Frédéric Jobin, ne sont pas inconnus à l’entrepreneuriat dans la région. En effet, la paire est déjà propriétaire de Les Trois Chefs Maître Traiteur, qui existe maintenant depuis 12 ans. Le duo a ensuite lancé L’Affamé en 2021, une boutique spécialisée dans le prêt-à-manger qui est située sur le boulevard du Saguenay.

« Avec ce nouveau projet, on commence relativement petit, histoire de se roder. On a ciblé quelques secteurs, dont Chicoutimi, Jonquière, Shipshaw et La Baie. On a aussi des points de chute au complexe sportif IntenCité, chez Zone Nutrition à Chicoutimi-Nord et chez L’Affamé Boutique », mentionne-t-elle.

Les commandes peuvent être effectuées du vendredi au jeudi. Les repas seront officiellement livrés à domicile à partir du 14 janvier.

Un menu diversifié et santé

Les plats proposés et préparés par l’équipe de L’Affamé Santé reflètent en tout point l’image du service: équilibrés et cuisinés avec des ingrédients locaux de qualité. Tout type de personne pourra y trouver son compte, les plats étant riches en protéines, sans gluten, sans lactose, et pour certains, végétariens.

« Il y a des plats qui seront toujours là, et d’autres qui changeront à chaque semaine. Ils seront disponibles en 125 ou 200 grammes de protéines. Tout a été calculé par des nutritionnistes, donc tu sais exactement le nombre de calories que tu manges. C’est du local et c’est varié! », ajoute la principale intéressée.

Douze repas par semaine seront disponibles, et seront en rotation aux cinq semaines. Les prix varieront selon les plats, débutant à 15 $ par portion, jusqu’à 18 $.

Intérêt marqué

Il y a beaucoup d’engouement généré par la page Facebook de l’Affamé Santé et par l’annonce du service au début du mois de décembre.

« On a déjà fait tester nos menus à notre entourage et à des gens qui travaillent dans la même sphère que nous et les commentaires ont été plus que positifs. Ils nous ont tous dit que c’était vraiment bon et qu’ils avaient hâte d’en acheter. »

Advenant le cas que l’intérêt envers le service se fait sentir encore davantage, Marie-Ève Gagnon ne cache pas vouloir servir toute la région, et même la province.