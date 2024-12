Pour réparer vous-mêmes vos objets défectueux

Vous pensez peut-être que la poubelle est la seule option pour votre vieille cafetière ou votre grille-pain brisés, mais détrompez-vous: Répar’action est justement là pour donner une deuxième vie à vos objets ou jouets défectueux.

Le groupe de bénévoles de Répar’action tient des ateliers collaboratifs de réparation d’objets domestiques au Saguenay-Lac-Saint-Jean pour les gens n’étant pas en mesure de les réparer ou qui n’ont tout simplement pas les outils nécessaires.

« En Europe c’est déjà très populaire, et j’ai vu qu’il y en avait déjà quelques-uns au Québec, donc j’ai démarré ça de mon côté. On a 32 ateliers d’effectués et une équipe à Alma », mentionne la fondatrice du groupe, Guylaine Gagnon.

Déjà, à Saguenay, ce sont près de 169 objets qui ont été sauvés, soit l’équivalent de 350 livres de matériel en moins qui n’ont pas pris le chemin du site d’enfouissement ou de l’écocentre. Dix réparateurs, de 16 à 65 ans, font partie du groupe. Les ateliers misent sur l’entraide entre les participants. On tente également d’inculquer les principes de base du rafistolage en vue de développer l’autonomie des participants.

Il est à noter que Répar’action ne prend pas en charge la réparation de certains objets.

« Pour ne pas nuire aux commerces spécialisés, on ne touche pas aux cellulaires, aux tablettes, aux ordinateurs, aux moulins à coudre ni aux tondeuses. On répare tout ce qui peut se transporter d’un point A au point B. »

La réparation de certains bijoux s’est également ajoutée à l’offre de service pour Jonquière.

Déménagement pour plus d’espace

Les ateliers, qui se déroulaient auparavant au Kéno R.O.C.K Café de la rue Ste-Famille dans le secteur de Kénogami, se tiennent dorénavant dans un local du Cégep de Jonquière. Un déménagement qui s’est fait pour le mieux, explique Guylaine Gagnon.

« C’est un local qui est beaucoup plus clair et adéquat. Avant, on ne pouvait qu’être que trois à quatre réparateurs à la fois. On a déménagé le mois dernier après plusieurs démarches et négociations pour avoir l’espace gratuitement. »

Déroulement des ateliers

En ce qui concerne le fonctionnement, les participants peuvent décider de seulement regarder le réparateur ou de participer à 75%. La plupart de la clientèle est féminine et âgée dans la cinquantaine.

« Les clients sont gentils, les réparateurs leur expliquent bien. On est heureux de se réunir pour partager notre savoir et de s’entraider », souligne-t-elle.

Les ateliers ont lieu à tous les deuxièmes et quatrièmes lundis de chaque mois au local 306 de l’Éco-Kartier, situé au 129 rue Jacques Cartier Est à Chicoutimi, vers 18h30.

Forte demande

Les gens veulent de plus en plus réparer. C’est le cas, puisque les services de Répar’action ont été demandés plus d’une fois à Chicoutimi-Nord, La Baie et St-Honoré.

« On apprend aussi à réparer, les personnes viennent vers moi pour ça. Avec le Cégep, peut-être que des étudiants vont venir pour qu’on leur enseigne les rudiments. Les jeunes ont souvent tendance à jeter, même si la mode maintenant est plus à l’écologie. »

La page Facebook du groupe a été vue par 600 000 utilisateurs dans les dernières semaines. De nouveaux membres s’y sont greffés, en provenance de la France, de la Belgique et même de l’Australie.