Briser la solitude un spectacle de Noël à la fois

Suivant la même formule de la Tournée animée pour les aînés, mais en version adaptée pour l’hiver, l’organisme Aide chez soi de La Baie a pu mettre un peu de magie dans le cœur de plusieurs personnes âgées en cette période de l’année. Des spectacles de Noël ont eu lieu dans six résidences pour aînés de l’arrondissement, le 18 décembre dernier. Le but : briser la solitude au temps des réjouissances.

« Les élus de l’arrondissement de La Baie ont voulu penser à nos aînés durant le temps des Fêtes. Souvent, ceux-ci peuvent se retrouver seuls ou isolés à Noël, ce pourquoi on a décidé d’organiser cette série de spectacles », souligne d’abord l’intervenante pour les organismes Initiatives de travail de milieu auprès des aînés, Itmav, Sophie-Maude Tremblay.

L’initiative a également pu voir le jour grâce à la contribution du député de Dubuc, François Tremblay. La tournée a débuté à 9h00 au Domaine du Cap, en passant par trois établissements de l’OMH, jusqu’au Manoir de La Baie pour se terminer à la Villa St-Alexis sur le coup de 15h00. C’est Bruno Simard, sous son nom de scène Brunoël, qui a assuré la partie musicale.

« L’objectif est vraiment de mettre de la joie dans leur journée. On leur a distribué des cannes en bonbon, ainsi que des cartes de Noël qui ont été réalisées par les élèves des écoles primaires Médéric-Gravel et Sainte-Thérèse. Ça montre vraiment de nos aînés font encore partie de la société de façon pleine et entière. Les élèves contribuent également au rayonnement du troisième âge en y participant », émet-elle.

Il s’agit d’une toute première édition pour cette tournée de spectacles de Noël. Sophie-Maude Tremblay aimerait grandement répéter l’expérience une seconde fois l’an prochain.

Un organisme au service de sa communauté

À l’échelle du Québec, Aide chez soi regroupe près de 100 organismes sans but lucratif d’aide à domicile dans 17 régions. Ce réseau emploie 9 400 employés et aide 100 000 personnes, offrant six millions d’heures d’aide-domestique chaque année.

Aide chez soi – La Baie chapeaute notamment Itmav et La gériatrie sociale de La Baie et du Bas-Saguenay, qui ont d’ailleurs mis leurs épaules à la roue pour s’assurer du bon déroulement de cette petite tournée du temps des Fêtes. L’organisme aide pour sa part 650 personnes et offre 65 000 heures d’aide annuellement.