Maître Cantin, Maître plongeur

On connaissait déjà son attrait pour les plus hauts sommets du monde, mais Charles Cantin est également un passionné des profondeurs. L’avocat bien connu revient d’un voyage d’un mois en Asie qui lui a permis de faire de la plongée sous-marine dans deux des trois plus beaux sites de la planète.

En transitant par Dubaï et Singapour, le criminaliste s’est rendu sur l’île de Koh Samui en Thaïlande et à Raja Ampat en Indonésie. Un voyage de pur plaisir dit-il, durant lequel il a vécu des expériences inoubliables.

« C’était incroyable, lance-t-il au bout du fil, à peine remis d’un important décalage horaire. La visibilité était si bonne qu’on était comme dans une piscine. Faire de la plongée, c’est comme vivre d’une autre manière dans le respect et la communion avec la nature. J’adore ça! »

Charles Cantin a son brevet de plongeur sauveteur de niveau 3, le dernier avant celui de professionnel. Il avait déjà effectué plusieurs centaines de plongées un peu partout auparavant, mais il a découvert un autre monde.

« Jusqu’à tout récemment, Raja Ampat n’était pas une destination pour la plongée. Mais ils découvraient là-bas des espèces animales aquatiques toutes les années et c’est encore le cas. Donc ce sont des endroits qui, malheureusement, commencent maintenant à être fréquentés un peu beaucoup, mais c’est formidable! »

Des dauphins qui voulaient s’accoupler

En effectuant entre 3 et 5 plongées par jour, il a notamment pu nager avec des dauphins et constater à quel point ils sont attirés sexuellement par l’homme.

« C’était de la folie! Les dauphins sont bisexuels et ils ont des comportements sexuels agressifs. Je faisais de l’apnée et j’en avais 7 ou 8 autour de moi, la plupart des mâles. Ils voulaient s’accoupler avec moi… J’hallucinais raide, mais ils ont fini par s’habituer à moi et j’avais l’impression de ne pas tellement les déranger. »

Charles Cantin n’est pas près d’oublier non plus sa rencontre avec des méduses en Indonésie.

« J’ai plongé dans un lac d’eau douce et elles n’avaient aucune animosité ni dangerosité sur le plan des brûlures. Dans l’eau salée, elles peuvent brûler au 3e degré, mais là, elles étaient d’une douceur incroyable. Il y a juste 5 endroits dans le monde où on peut faire ça. »

Îles Galapagos

Ces expériences s’ajoutent à celles que le plongeur sauveteur a déjà vécu, notamment aux îles Galapagos l’an dernier. À 20 pieds de la plage, il avait pu voir plusieurs tortues et des lions de mer, ainsi que des iguanes maritimes, une espèce qu’on retrouve uniquement sur ces îles.

Et Charles Cantin compte bien faire d’autres voyages pour assouvir sa passion.

« Je vais peut-être retourner aux îles Maldives au printemps. Ce serait la 4e fois. C’est un paradis de la plongée. Tu vois 25 à 30 requins par plongée. Je veux également retourner sur la mer Rouge en Égypte. Je n’ai pas encore fait la grande barrière de corail en Australie et ça aussi c’est sur ma liste. »