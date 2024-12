Le conseiller Serge Gaudreault au repos forcé

Le conseiller de Saguenay Serge Gaudreault se remet tranquillement d’une intervention chirurgicale subie il y a quelques jours et qui a été couronnée de succès.

M. Gaudreault, qui s’est confié lors d’une entrevue à la radio communautaire CKAJ 92,5, a ainsi fait l’objet d’une opération visant à faire disparaître une masse cancéreuse à la prostate, chirurgie qui s’est déroulée au CHUM de Montréal.

L’opération, réalisée par l’urologue Fred Saad, chercheur membre à l’institut du cancer de Montréal, s’est déroulée normalement et l’élu récupère de façon satisfaisante. Le conseiller a expliqué qu’il prévoit reprendre ses activités normales à compter de janvier.

Rappelons que Serge Gaudreault est le conseiller ayant insisté auprès du département des enquêtes et des poursuites de la Commission municipale de Québec pour rendre public l’avis juridique reçu par la ville de Saguenay concernant le paiement des frais juridiques de la mairesse de Saguenay, Julie Dufour.

Il avait aussi financé de sa propre initiative un autre avis juridique qui avait conclu que la mairesse devait assumer personnellement ses frais de défense.

Cancer de la prostate

Selon les chiffres de Statistique Canada, le cancer de la prostate est le cancer le plus couramment diagnostiqué chez les hommes et représente environ un nouveau cas de cancer touchant la population masculine sur 5.

Grâce au mouvement Movember, qui vise la sensibilisation du public liée à ce type de cancer, ce dernier est davantage connu auprès des hommes qui le prennent de plus en plus au sérieux, en se soumettant au dépistage dans le but de le prévenir ou de le découvrir de manière précoce.

Les deux techniques de dépistage par excellence demeurent le toucher rectal et la prise de sang, mais dans les deux cas, des tests plus poussés sont nécessaires advenant un premier résultat positif.

Le contrôle du poids, grâce à une activité physique régulière, est un premier facteur de prévention, de même qu’une alimentation équilibrée et variée, riche en lycopène. En parallèle, il vaut mieux éviter les apports caloriques importants et trop riches en viande et en produits laitiers.

Puis il est conseillé d’arrêter de fumer, le tabagisme demeurant un facteur aggravant pour le cancer de la prostate.