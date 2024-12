Le nouveau repaire à saveur western pour motoneigistes

Les adeptes de motoneige et les passants s’adonnant à circuler dans le coin du Lac Kénogami, plus précisément dans l’établissement principal du Camping Jonquière, ont peut-être remarqué la venue d’un nouveau restaurant-bar dans les dernières semaines.

Nommé Le Saloon, les inspirations western de ce lieu de rassemblement sauront certainement charmer la clientèle lors de son ouverture officielle, le 2 janvier 2025.

« On va prendre possession des lieux d’ici deux semaines. C’est un projet sur lequel moi et mon associé, Nicolas Vallières, travaillons depuis très longtemps. Quand on avait su que l’emplacement allait probablement être libéré, on avait approché les anciennes propriétaires pour récupérer l’établissement et y aménager un restaurant-bar. Le Camping Jonquière possédait déjà un relais de motoneige, mais on voyait depuis quelques temps que cet aspect-là roulait au ralenti. Étant motoneigiste moi-même, c’est un projet qui me tient vraiment à cœur », émet celui qui est actuellement gestionnaire de l’endroit, Alain Cloutier.

Les deux hommes ont voulu mettre le western de l’avant, voyant que la tendance revient à la mode avec notamment, la montée en popularité des chansons country et l’intérêt qui y est porté par les jeunes générations.

« Oui c’est la musique country, mais c’est aussi une façon de s’habiller et de réfléchir. C’est tendance, autant auprès des personnes plus âgées que chez les jeunes. On trouvait que le mariage avec le relais de motoneige était parfait. J’ai aussi approché l’école de danse à Pascale Dufour pour qu’elle vienne s’installer chez nous. Il va y avoir des cours de danses en ligne et des soirées de danse », ajoute-t-il.

M. Cloutier précise que plusieurs autres styles de musique seront explorés pour faire lever le party.

Un menu texan approprié

Concocté entre les deux associés et la chef cuisinière de l’endroit, le menu qui est proposé aux clients a été pensé en fonction de la thématique du restaurant: Burger Texan, maïs du ranch, contre-filet Angus AA, tartare de bœuf, côtes-levées, pour ne nommer que quelques plats.

Le souper fondue à volonté sera de retour le samedi, accompagné d’un chansonnier pour animer la soirée.

« Ça fait ranch un peu, mais c’est vraiment le sentiment que l’on voulait donner à notre emplacement », énonce le principal intéressé.

L’endroit contient environ 140 places assises. Le processus d’embauche de personnel touche presque à sa fin et seulement quelques postes restent à combler, pour le service au bar et aux tables. L’inauguration publique du Saloon est prévue le 11 janvier.

« Il va y avoir des activités, l’école de danse à Pascale Dufour sera aussi présente en après-midi, suivi d’un souper et d’une soirée avec le groupe KC Country Band. Il y aura également de l’animation et des tirages », raconte Alain Cloutier.