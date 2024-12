Le Dr Claude Gagnon reçoit une médaille de l’Assemblée nationale

Le Dr Claude Gagnon a reçu une médaille de l’Assemblée nationale le 18 décembre dernier pour ses 36 ans passés à Jonquière-Médic. Une reconnaissance pour son engagement exemplaire qui lui a été décernée par le député de la circonscription Yannick Gagnon.

L’évènement a eu lieu au Coté-Cour en présence de plusieurs membres de l’organisme ainsi que ses proches, mais le médecin qui vient de prendre sa retraite à 70 ans ne s’y attendait pas. Son épouse l’avait convaincu de s’y rendre en prétextant vouloir assister à un spectacle musical et l’accueil qu’il a reçu sous la forme d’applaudissements l’a surpris.

Le docteur Gagnon avait la larme à l’œil et était visiblement très ému lorsqu’il est monté sur la scène pour recevoir cette distinction honorifique.

« Je pense que je ne le réalise peut-être pas encore complètement, a-t-il dit par la suite. Ce qui me touche le plus dans cette reconnaissance, c’est l’amour que je reçois des gens qui ont travaillé avec moi. Je suis habitué d’en donner, mais pas d’en recevoir. Je n’ai fait que mon travail. »

Engagement pour la relance

Le médecin s’est particulièrement distingué lors de la bataille pour relancer le service de soins à domicile en novembre 2023, rappelle le député Yannick Gagnon.

« Quand je suis arrivé en poste, le service avait été interrompu en raison de la réforme Barrette sur la rémunération des médecins et de la Covid. La situation de Jonquière-Médic était précaire. Cet homme-là, sincère et authentique, m’a dit qu’on allait se battre et je l’ai suivi. On a rencontré plusieurs médecins, il les a convaincus d’embarquer et on a réussi. Si Jonquière-Médic est encore vivant aujourd’hui, c’est grâce à lui. Il m’a marqué avec son esprit de combativité. »

Grâce aux 9 médecins qui ont été recrutés et qui se déplacent maintenant à tour de rôle dans un véhicule du lundi au vendredi, près de 5000 patients ont pu être soignés jusqu'à maintenant selon le député.

La campagne de financement auprès de la population pour garantir le service a également permis selon lui d’amasser près de 350 000$.

Une médecine à domicile moins dispendieuse

Cette médecine à domicile permet de désengorger les urgences et de diminuer les transports ambulanciers, souligne le Dr Gagnon.

« Le chauffeur s’occupe de la paperasse, ce qui laisse au médecin tout le temps pour régler le problème de santé le plus important. Si ça prend une consultation à l’urgence, on communique avec elle pour l’organiser. C’est facilitant et ça coûte moins cher. On a calculé que le fonctionnement de Jonquière-Médic et le salaire du médecin, ça coûte environ 6 dollars par année par habitant sur une population de 60 000 personnes. »

Yannick Gagnon admet toutefois que la bataille est cependant loin d’être terminée pour assurer un financement à long terme du service et revenir aux deux véhicules qui circulaient auparavant dans les rues de Jonquière 7 jours sur 7.

« La population est derrière nous, mais on continue la campagne de financement auprès des entreprises. Il faut aussi encore ficeler certaines choses pour s’assurer que les médecins reçoivent une rémunération adéquate pour les tâches qu’ils accomplissent. Mais je suis optimiste. »