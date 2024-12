L’UNESCO, un objectif de plus en plus atteignable

Après avoir repris du service plus officiellement au mois de juin dernier, le comité pour la reconnaissance du patrimoine d’Arvida (CORPA) multiplie les efforts pour permettre au secteur de la région d’être inscrit sur la liste indicative des sites du patrimoine mondial au Canada, dans l’espoir de recevoir la désignation de l’UNESCO. Les appuis s’accumulent petit à petit, et l’espoir est grand.

« Récemment, on a reçu des appuis et on en aura d’autres prochainement, et qui seront beaucoup plus formels, de la part du gouvernement du Québec. On l’a eu du député Mario Simard, maintenant on attend Québec. Les démarches sont déjà entamées, et des discussions sont en cours avec le premier ministre », mentionne le conseiller municipal et président du CORPA, Carl Dufour.

Rappelons que le comité existe depuis 2010. Celui-ci se compose de 15 à 20 membres, des partenaires et acteurs du milieu, qui se rencontrent de quatre à six fois par année pour se concerter et voir comment chacun pourrait se mobiliser pour atteindre le but commun.

« Beaucoup de gens sont impliqués, intéressés. Le ministère de la Culture est encore très présent dans nos projets et suit nos dossiers, que ce soit pour la liste indicative que pour le musée. La motivation de la population est présente. Je crois que le projet de reconnaissance sera un acquis important pour la ville de Saguenay. C’est un joyau, une fierté nationale », ajoute-t-il.

En 2017, le CORPA avait tenté sa chance une première fois pour faire figurer Arvida parmi la liste indicative canadienne, mais sa candidature n’avait pas été retenue. C’est ensuite en 2022 que le comité avait tenté le coup une deuxième fois.

Le pont d’aluminium et l’église Sainte-Thérèse en avant plan

C’est le 13 décembre dernier que tous les membres du comité exécutif et cinq élus du conseil d’arrondissement de Jonquière, sous la présidence de Carl Dufour, ont ainsi de nouveau réaffirmé leur engagement envers le projet d’acquisition de l’église Sainte-Thérèse d’Arvida. Non seulement cela, mais la conversion de l’église en musée était l’un des aspects déterminant pour la reconnaissance du secteur à l’UNESCO. Il s’agit d’un projet totalisant 9 M$.

« Le musée existe depuis au moins huit ans, il a ses lettres de noblesse comme le musée de la Pulperie, comme celui du Fjord. Et c’est important d’avoir ce réflexe-là de reconvertir certaines églises », admet M. Dufour.

Par ailleurs, le pont d’aluminium d’Arvida représente également un atout majeur pour Arvida si le quartier doit être inscrit sur la liste indicative du Canada. Plusieurs travaux auront lieu dès 2025 pour mettre en valeur ce site, qui célèbre son 75e anniversaire. La construction d’un belvédère, de l’autre côté de la rivière, complètera les travaux en 2026.