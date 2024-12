1000 paniers de Noël bientôt distribués à Chicoutimi

Pas moins de 1000 paniers de Noël contenant de la nourriture seront distribués aux plus démunis de Chicoutimi lors d’un rassemblement qui prendra une allure festive en fin de semaine prochaine. Ce sera la première fois depuis la pandémie alors qu’ils avaient été remplacés par des bons d’achat.

Plusieurs organismes communautaires préoccupés par la faim qui gagne du terrain ont ainsi uni leurs forces pour y arriver.

Après avoir lancé une campagne de financement en septembre dernier, ils ont pu amasser plus de 40000 $. L’objectif était de recueillir 60000$, mais Moisson Saguenay-Lac-Saint-Jean a pu compenser la balance grâce aux fonds versés par le gouvernement, ce qui a permis d’acheter des denrées.

L’organisme a également reçu plusieurs dons de nourriture. Son directeur général Yannick Soumis souligne qu’en relançant les paniers de Noël, ces groupes communautaires regroupés dans un comité veulent briser l’isolement des plus démunis.

« On voulait faire quelque chose de festif et à plus grande échelle pour rejoindre le plus de gens possibles. On sait que les demandes d’aide sont énormes et on veut mettre un peu de chaleur et de gaieté dans le cœur des gens en situation de pauvreté. »

Dans les boîtes qui étaient remplies par une armée de bénévoles dans un entrepôt lors de notre passage, on a pu voir notamment du sirop d’érable et du fromage. Des confitures, un gâteau au chocolat et des tourtières également, qui proviennent de producteurs locaux.

Des jouets pour les enfants

« On va également recevoir et emballer plus de 300 présents pour les enfants provenant de la Caserne de jouets de Chicoutimi-Nord, qu’on va offrir aux jeunes de familles défavorisées, ajoute Yannick Soumis. Le père Noël et la fée des étoiles seront aussi là pour mettre de la joie dans leur cœur. »

Ce sera donc beaucoup plus chaleureux qu’un bon d’achat, mentionne André Lespérance de la Société Saint-Vincent de Paul de Chicoutimi.

« On appelle ça des paniers solidaires, parce que c’est pour une bonne cause. Les gens nous demandaient des paniers de Noël depuis quelques années déjà. Des cartes cadeaux, ça n’a pas la même signification. Les gens ont besoin de contact humain durant cette période de l’année. »

Les gens seuls ou en famille qui en profiteront les 14 et 15 décembre prochain avaient dû s’inscrire à l’avance. Ceux à mobilité réduite recevront quant à eux leurs paniers de provisions grâce à des bénévoles qui iront leur livrer à domicile.

Mettre de la magie

« On est très content, parce que ça mettra un peu de magie dans leur Noël, affirme Maryse Gagné, la présidente des Gratuivores. On avait un objectif ambitieux, mais les dons sont entrés et ça va être magique. C’est un coup de pouce pour les familles qui sera sûrement très apprécié. »

Cette distribution de paniers de Noël était un projet pilote cette année. Le regroupement d’organismes qui a organisé le tout pourrait donc récidiver l’an prochain pour rejoindre d’autres familles dans le besoin, ailleurs au Saguenay.