Comment allier plaisir, plein-air et éducation

L’entreprise ÖAction, basée à Chicoutimi, s’associe avec le Parc de la Rivière-du-Moulin afin de coordonner différentes activités regroupant plaisir, plein-air et éducation. Les familles comme les élèves de certaines écoles primaires de la région pourront ainsi apprendre à vivre en accord avec la nature, le tout dans un environnement adéquat et supervisé.

« Le partenariat devenait naturel, puisqu’ici, on a le désir d’offrir des activités éducatives, des activités d’initiations pour tout ce qui est accès aux milieux naturels. On s’associe pour la promotion de nos activités et celles d’ÖAction. On amène également un support logistique important pour l’organisme », mentionne le directeur général de la Corporation du Parc de la Rivière-du-Moulin, Frédéric Munger.

La tenue de deux activités par mois est prévue, aux dires de la fondatrice et directrice générale d’ÖAction, Cynthia Morissette. Celles-ci s’adresseront plus spécifiquement aux familles ou à une clientèle ciblée, comme les CPE ou les élèves du primaire et du secondaire.

« On peut faire du géocaching, les activités d’initiations de survie et sécurité en forêt, en plus d’éduquer les gens sur les bienfaits de la nature. On commence avec le duo parent-enfant, puis après on verra avec des étudiants du collège ou de l’université si la réponse est positive », émet-elle, ajoutant qu’elle aimerait éventuellement engager une ressource qualifiée à temps plein pour gérer et mettre en place ces activités.

Événements à venir

Plusieurs événements sont à venir prochainement, orchestrés par cette même collaboration. À commencer par une première journée sportive et culturelle de Noël, qui se tiendra le samedi 14 décembre de 9h00 à 16h00. En plus de l’animation et des nombreux jeux organisés, la programmation complète des activités hivernales 2025 y sera dévoilée.

Un camp de jour sera aussi planifié lors de la semaine de relâche, du 3 au 7 mars 2025.

« Les jeunes, quand ils vont venir ici, on parle d’un camp de plein-air et d’une immersion quasiment complète à l’extérieur. C’est surtout de montrer aux parents que même s’il fait froid, il y a toujours moyen de s’organiser et d’adapter nos activités en conséquence », soutient M. Munger.

Ce qui est déjà offert au Parc de la Rivière-du-Moulin, soit la randonnée, la raquette, le patinage libre, le hockey et le ski de fond, resteront accessibles.

Dynamiser le secteur

Dynamiser le secteur, c’est ce que veulent les deux intervenants en planifiant une programmation d’activités sur une plus longue période.

« On le fait afin d’amener au parc une dimension plus éducative, pour nous, c’est très important. Il y a plein de gens ici qui viennent en nature, mais ne savent pas comment venir en nature. Donc c’est de venir expliquer comment mieux cohabiter avec l’espace qui se trouve autour de nous, on va passer un message de cette manière », conclut Frédéric Munger.