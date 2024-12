Les secrets de la bûche de Noël

Au chocolat, à la vanille, traditionnelle, à la crème glacée ou même au gelato… De plus en plus de saveurs, de textures et de manières de faire différentes sont pris en compte lorsque vient le temps de cuisiner ce symbolique gâteau roulé qu’est la bûche de Noël. Les boulangeries et pâtisseries de la région, avec chacune leurs recettes, se surpassent à chaque année. Certaines ont accepté de nous dévoiler leurs secrets…

La Chocolaterie au cœur fondant

« Depuis quelques années, on offre à nos clients notre même recette gagnante, mais on essaie aussi d’offrir des saveurs différentes au fil du temps. On cuisine des bûches fraîches, donc la génoise roulée avec de la crème au beurre au centre, à la vanille ou au chocolat », mentionne la propriétaire de la Chocolaterie au cœur fondant d’Alma, Joannie Lavoie.

La clientèle a le choix entre plusieurs saveurs de bûches, dont érable, sucre à la crème, biscuits et crème, praliné, Choco Extrême ou caramel fleur de sel. Tout est fait à la main, localement, et les commandes sont personnalisées en fonction des goûts des clients.

« La décoration ajoute une certaine élégance à la bûche, en plus du chocolat de grande qualité qui rehausse les saveurs. On ne lésine pas là-dessus. On met beaucoup d’amour dans tout ce qu’on fait, c’est préparé sur place et vendu sur place par notre personnel. On en est très fiers » ajoute-t-elle.

La Chocolaterie au cœur fondant perpétue les efforts afin de faire rayonner les entreprises du Saguenay-Lac-Saint-Jean à travers ses produits. De 600 à 650 bûches devraient être vendues cette saison, aux succursales d’Alma et de Chicoutimi.

Le Viennois

La boulangerie-pâtisserie Le Viennois propose quant à elle deux gammes de bûches roulées, aux parfums variés. La bûche framboisière fait toutefois la renommée de l’endroit et c’est elle qu’on vient chercher.

« On a pris notre gâteau framboisier qui est le plus populaire, qu’on a adapté en bûche avec les années. C’est vraiment notre plus gros vendeur et de loin », émet la propriétaire du Viennois, Vicky Tremblay.

Le commerce se démarque aussi avec ses bûches Féérie de Noël, qui sont montées en gouttière avec une mousse sur le dessus. Les saveurs changent et reviennent d’une année à l’autre. En nouveauté cette année: la bûche versant, aux pistaches. En tout, 16 choix de bûches sont disponibles. Par année, Le Viennois réussi à vendre plus de 1000 de ses gâteaux en spirales, un gros succès de vente.

La crémerie Pinocchio et ses sucreries

Depuis trois ans, la crémerie jonquiéroise Pinocchio et ses sucreries innove. Les fruits congelés en surplus de l’été sont réutilisés lors de la période des Fêtes.

« La bûche, c’est seulement du gelato et du sorbet. On apprête deux recettes différentes, puisque le sorbet est fait à base d’eau et le gelato à base de lait. Je change de saveurs à tous les ans, mais je ne peux pas enlever la Ferrero Rocher, c’est trop un gros vendeur. La première année, j’ai préparé 125 bûches avec deux moules », explique la copropriétaire de la crémerie, Anick Arsenault.

Ces parts rafraichissantes permettent d’explorer des saveurs intéressantes: forêt noire, poire caramel, fruits des champs, et Biscoff. De nombreux produits régionaux, comme ceux du Domaine Le Cageot, sont intégrés dans les recettes.

Bien paré en équipements pour produire davantage, Mme Arsenault espère battre le nombre de ventes de l’an passé, soit 176. Il faut dire que les bûches au gelato et sorbet sont tout à fait originales et plairont à celles et ceux souhaitant un produit plus léger, mais tout aussi savoureux.