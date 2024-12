Une application mobile pour les amateurs de pêche blanche

Les adeptes et amateurs de pêche blanche pourront désormais s’adonner à leur loisir de prédilection en toute sûreté sur la baie des Ha! Ha!. Contact Nature lance une application mobile pour la prochaine saison, Glaces du Fjord, pour une plus grande sécurité sur les plans d’eau et pour faciliter la communication avec les pêcheurs.

« On annonce le financement et le déploiement d’un plan d’action pour adapter l’activité de pêche blanche aux réalités des changements climatiques. Il est basé sur trois axes, soit la gouvernance, la communication et la mobilisation. Le gros du projet est centré sur le volet communication avec la sortie d’une plateforme numérique via une application mobile. Elle va permettre à l’ensemble de la communauté et des utilisateurs d’accéder rapidement et efficacement à de la bonne information », concède le directeur général de Contact Nature, Marc-André Galbrand.

Cet outil permettra aux utilisateurs de recevoir des alertes en temps réel, de signaler des dangers, de tenir un journal de pêche et de s'informer sur la réglementation en vigueur. La question de sécurité était primordiale au moment de concevoir l’application et c’est ce que Contact Nature et ses partenaires ont voulu mettre de l’avant.

« L’application va avoir une carte interactive avec énormément d’information par rapport à la sécurité. Cette carte-là va également posséder des éléments sur l’aménagement, sur l’horaire des bateaux, et aussi la bathymétrie pour que ça puisse être utile et agréable pour les pêcheurs », mentionne M. Galbrand. Les pêcheurs pourront découvrir et utiliser une première version de cette application dès le 10 janvier 2025.

La stratégie de l’organisme émane d’un sondage réalisé auprès de 1000 pêcheurs au cours des deux dernières années. Québec a octroyé une aide financière de 229 500 $ afin que Contact Nature puisse mener à bien le projet. Promotion Saguenay a pour sa part contribuée à hauteur de 37 000 $, alors que Rio Tinto a investi 10 000 $.

La pêche blanche, encore pour longtemps ?

Avec les changements climatiques qui bouleversent la pratique de la pêche blanche de plus en plus, c’est à se demander si l’activité perdurera encore longtemps dans la région. Rappelons que l’an dernier, aucune cabane à pêche n’avait pu être installée sur la baie des Ha! Ha! en raison de la faible épaisseur de la glace. En ce sens, le Marc-André Galbrand souligne qu’une plus grande adaptation doit se faire, mais que l’application a été créée pallier à ces changements.

« On estime que l’application que l’on présente, avec la table de concertation qui rassemble différents experts, c’est le meilleur moyen de pouvoir pérenniser l’activité le plus longtemps possible. »