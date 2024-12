Voir au-delà de la personne handicapée

L’Association régionale de loisirs pour personnes handicapées du Saguenay-Lac-Saint-Jean (ARLPH) renoue avec le public pour une troisième année consécutive en organisant son traditionnel Marché de Noël de la différence, ce samedi 7 décembre à la Pulperie de Chicoutimi, de 12h00 à 16h00. Une belle façon de voir au-delà des handicaps.

« Il y a trois ans, on a intégré des personnes handicapées pour un plateau de travail, un plateau que l’on voulait plus culturel que sportif. De là est partie l’idée de créer ce marché de Noël, en plus d’inviter des organismes régionaux à y prendre part », aborde la directrice de l’ARLPH, Manon Blackburn.

Près de 25 organismes sans but lucratif (OSBL) liés aux personnes handicapées, trois centres de services scolaires et quelques organismes œuvrant en sport et loisir font partie de l’association. Ceux et celles qui sont intéressés à adhérer au marché de Noël et qui ont des créations à présenter peuvent y faire leur place. La douzaine de tables qui sont montées pour l’événement se remplissent souvent très rapidement.

Créations originales et pratiques

Les créations vendues par les artisans sont diversifiées et pratiques, mais surtout, ne se répètent pas d’année en année.

« On produits nos casse-noisettes, mais aussi des centres de table, des bijoux, des emballages de chocolat chaud. Il y a aussi différents médiums qui peuvent être travaillés, comme le bois et la peinture. C’est vraiment un beau marché de Noël, dont on est fier », émet Mme Blackburn.

Les fonds amassés par la vente des créations vont directement à l’ARLPH, qui se sert ensuite de cet argent pour pouvoir mettre sur pied un prochain marché de Noël ou pour financer ses activités.