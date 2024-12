Moins de 2% de hausse, un budget de 475 millions

Après l’appréhension citoyenne quant au budget présenté ce mardi, Saguenay réservait une surprise aux contribuables quant à la taxe foncière. La mairesse de Saguenay, Julie Dufour, et le président de la Commission des finances, Michel Potvin, ont dévoilé un budget de 475 M$, avec une hausse de la taxe foncière à 1,97%, le plus bas niveau depuis 2022.

Le grand argentier a présenté ce taux qui, mentionne-t-il, s’applique à tous les niveaux de taxation à Saguenay, que ce soit au résidentiel, au commercial, à l’industriel, agricole et forestier. Pour la maison moyenne de 301 500$, il s’agit d’une augmentation de 139 dollars, mais il y a aussi augmentation dans tous les services. La plus marquante concerne les services essentiels comme l’égout, avec une hausse de 43$, suivi de celui sur la collecte des matières résiduelles, avec 30$ de plus, et le service d’aqueduc avec 15$ additionnel. Au total, il s’agit donc de 83$ de plus sur la facture des propriétaires.

« Une chose est sûre, dans une année électorale, les conseillers municipaux détestent couper des services. Est-ce que c’est politique? Un budget, c’est toujours politique », laisse savoir Mme Dufour.

Le dépôt du rôle d’évaluation 2025-2026-2027, qui a eu lieu en septembre dernier, avait soulevé bien des questionnements. La hausse marquée de 37,4 % en moyenne pour une résidence unifamiliale a en effet nécessité un exercice d’ajustement du taux de taxation, avec le moins d’incidence possible sur le compte de taxe. Certains ne verrons donc pas de différence avec les années précédentes, et même dans certains cas il y aura une diminution de leur compte.

La Ville de Saguenay invite sa population à consulter son site Web pour mieux comprendre ces exercices comptables et pour accéder à davantage d’information, via des capsules vidéo. Celles-ci sont disponibles au www.ville.saguenay.ca.

Budget électoraliste?

Le budget 2025 a été voté et accepté par une majorité de conseillers, soit 10 contre 5, tout en donnant l’occasion à un membre de la Commission des finances de la ville de se questionner sur la méthode de conception. Les élus Michel Tremblay, Jacques Cleary, Marc Bouchard, Mireille Jean et Serge Gaudreault ont voté contre.

« À mon sens, c’est un budget purement administratif. Je suis à la Commission des finances et en huit ans, je n’ai jamais été si peu impliqué dans son élaboration », émet M. Bouchard, qui avoue ne pas comprendre pourquoi le taux de l’an dernier (5,78%) comprenait le taux et les services, tandis que le taux de cette année ne les inclut pas. Selon lui, la hausse du compte de taxe et des services est plutôt de 6,6%.

Sa collègue Mireille Jean a dénoncé le flou qui résidait dans la démarche.

« On n’a eu zéro place pour influencer le budget. La commande est venue d’où? Qui a décidé que c’était 1,97%? La réponse est restée assez floue », émet-elle.