« C’était une année au-delà des mes attentes » - Éricka Dufour   

Ce fût 12 mois bien remplis pour Éricka Dufour, propriétaire de la boutique spécialisée en arrangements floraux et la vente de plantes, Vert Tige. C’est toutefois enthousiaste que la jeune entrepreneure native de La Baie termine sa première année en affaires, laquelle a été « au-delà de ses attentes ».

« En bref, ça va vraiment bien: on est passés d’un employé à quatre employés, on a ajouté de nouvelles gammes de produits. Quand j’ai commencé, j’avais deux tables, deux étagères, et je pensais que le tour était joué. On a agrandi ça rapidement avec trois autres tables et quatre étagères de plus, donc on a pu doubler notre inventaire », mentionne la propriétaire de la boutique située à Chicoutimi au 1737 boulevard Talbot.

Les arrangements floraux de l’entreprise sont demandés pour diverses occasions, notamment lors de funérailles, d’anniversaires ou de mariages. Cet été, de 35 à 40 arrangements floraux signés Vert Tige ont été confectionnés dans le cadre de mariages seulement, preuve de l’engouement envers la boutique.

« L’entreprise est encore en évolution, mais on est de plus en plus connus. Le bouche-à-oreille aide beaucoup, nos clients sont satisfaits de nos services et ils en parlent. C’est fou à quel point nos premiers mois sont incomparables à maintenant », rapporte-t-elle.

Pour remercier le soutien de sa clientèle, Éricka Dufour a tenu ce jeudi 28 novembre un événement pour célébrer le premier anniversaire de son commerce. Les festivités se déroulées à la boutique, de 11h à 21h. Plusieurs cadeaux et promotions sur les plantes et les pots étaient au menu.

D’autres projets à venir

Plusieurs autres projets sont encore dans les cartons de Vert Tige. Des améliorations seront entre autres apportées au commerce.

« Du mobilier plus adapté à nos besoins viendra en complément à partir de 2025. On veut vraiment conserver notre bon service à la clientèle et continuer d’innover. On propose des plantes, des fleurs et des pots au goût du jour et qui représentent les tendances du moment. On propose aussi des prix compétitifs, en offrant des produits de qualité et surtout locaux. »

La jeune femme entend aussi rester très présente sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook et Instagram.