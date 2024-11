Il acquiert une Camaro Player’s Challenge

Le résident de La Baie et grand passionné de voitures Robert Duval a récemment fait venir de Toronto une Chevrolet Camaro de la série de courses canadiennes Player’s Challenge. Un achat dont le jeune homme qu’il était à 20 ans et qui rêvait de courir avec les professionnels se réjouit.

« Dans le temps, c’étaient des Camaros qui étaient livrées par Général Motors (GM) pour la course. Une trentaine d’années plus tard, j’ai réussi à mettre la main sur une de ces voitures-là qui était encore en vie. Parce qu’il faut savoir que parmi les 32 fabriquées en 1991, certaines ont été débâties, tandis que d’autres ont péri dans des accidents ou ont été vendues aux États-Unis. Il s’agit de la deuxième qu’on a réussi à faire revenir au Québec », mentionne Robert Duval.

Ce dernier admet que le processus entourant l’acquisition de la voiture n’a cependant pas été de tout repos.

« Je ne parle pas anglais parfaitement, et l’auto se trouvait à Toronto, donc ça a été plus difficile de ce côté-là. Ensuite, c’était de réussir à avoir le contact du propriétaire et de réussir à le convaincre parce qui ne la vendait pas à ce moment-là. Ça a pris un bon un mois de négociation. Je lui ai fait des offres et finalement on s’est entendus. »

Robert Duval est conscient la chance qu’il a d’avoir pu mettre la main sur une telle pièce historique de la course automobile au Québec. Si ses finances lui permettent, il compte bien aller lui faire faire un tour de piste à l’autodrome de Mont-Tremblant, là où tout a commencé.

« C’est une voiture qui courait là-bas en 1991, raconte-t-il. J’ai des vidéos, des DVD de ça. Je suis toujours en contact avec l’ancien pilote du bolide, qui m’a envoyé des photos d’archives de l’événement de l’époque et tous les dossiers reliés à ça. J’ai même son autographe dans le tableau de bord. Ça va juste monter en valeur avec le temps. »

Amateur d’automobile depuis son enfance

L’intérêt de Robert Duval pour le monde automobile remonte jusqu’à sa tendre enfance.

« Tout jeune, je regardais passer les voitures devant la maison. Je nommais les modèles, les années, c’était inné chez moi. À 15 ans, mes parents se sont procuré une Pontiac Firebird 1977 flambant neuve. Un an plus tard, ils gagnaient une voiture grâce à un concours à Place du Royaume. La passion était encore plus là quand ils m’ont offert la Pontiac. »

Robert Duval possède encore la vieille Firebird de ses parents. Il l’a remisée et y fait quelques retouches esthétiques depuis. Actuellement, il entrepose et entretient de trois à quatre voitures chez lui.

Une collection de 3 000 modèles réduits

Par ailleurs, le Baieriverain possède aussi une collection d’approximativement 3 000 voitures miniatures. Et pas n’importe lesquelles, mais bien uniquement que des Camaros ou des Trans Am. Il en expose la majorité dans son garage.

« C’est un monde complètement fou! Les autos de marque Hot Wheels que je voudrais avoir sont souvent à 500 $, voire 1000 $. Elles sont aussi très difficiles à trouver, mais j’ai des connexions aux États-Unis qui me permettent tout de même d’en dénicher. Et si ce sont de bons modèles trouvés chez Walmart, dit-il, dans cinq ou 10 ans, elles commenceront déjà à prendre beaucoup de valeur. »