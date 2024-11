Venir en aide aux hommes en difficulté

Encore trop souvent, la gente masculine tend à se refermer sur elle-même lorsque des problèmes émotionnels surgissent ou refont surface. Pourtant, depuis 30 ans, l’organisme à but non lucratif Hommes Québec permet aux hommes de participer à des groupes de parole et d’écoute, afin de briser l’isolement.

« Cette année, la campagne porte le thème Parler, ça fait du bien. Il s’agit d’une campagne qui vise à aider les hommes, et ce peu importe leurs raisons, leur âge ou leur orientation sexuelle, à exprimer ce qu’ils vivent. La division régionale d’Hommes Québec comporte trois groupes, soit à St-Félicien, à Alma et à Jonquière », a mentionné le coordonnateur régional pour Hommes Québec, Pierre Forest.

L’organisme offre aussi gratuitement des conférences thématiques en visioconférence sur différents sujets reliés à la masculinité, de même que des fins de semaines organisées par des bénévoles partout au Québec.

Des séances en toute vulnérabilité

Trois types de groupes de parole et d’écoute sont proposés par Hommes Québec : d’accueil, réguliers et thématisés. Les rencontres se font à tous les mois ou aux deux semaines, et sont composées de 6 à 10 participants à la fois.

« On place des chaises en rond, il y a une petite table au centre et on utilise ce qu’on appelle un bâton de parole. Donc pour avoir le droit de parler, il faut que l’homme aille chercher ce bâton, sinon il doit écouter seulement. Il y a un animateur désigné pour gérer le tout », a expliqué Pierre Forest.

Sujets d’échange universels

Tous les sujets peuvent être discutés lors des rencontres; problèmes familiaux, sexuels ou relationnels, tous les hommes peuvent s’y retrouver d’une façon ou d’une autre, ce qui facilite les sessions d’échanges entre eux. Toutes les informations divulguées au sein du groupe demeurent confidentielles.

« Les sujets sont souvent proposés par l’animateur de la rencontre et sont vraiment variés. Ça peut être par rapport à l’enfance, les relations amicales, la vie de couple ou l’aspect sexuel de leur vie. Une fois qu’ils sont accueillis, ils sont très à l’aise pour livrer leurs émotions en général », a abordé M. Forest.

Plusieurs commentaires et retours poignants témoignent d’ailleurs de l’efficacité de ces groupes de discussion, aux dires du coordonnateur.

« On reçoit vraiment des témoignages émouvants, qui portent souvent sur la vie conjugale, avec des hauts et des bas. Ceux qui sont là depuis un bon nombre d’années apprécient revenir. Ils nous disent qu’ils sont bien dans leur peau. »

En cas de besoin, les hommes peuvent en tout temps prendre contact avec Hommes Québec via le 1 877-908-4545, ou par courriel au [email protected].