Le ministère des Transports veut rassurer les élus de La Baie

Malgré les craintes qui persistent au sein du conseil d’arrondissement de La Baie quant à l’ajout de deux carrefours giratoires prévus durant les travaux de prolongement de l’autoroute 70, le ministère des Transports du Québec (MTQ) garde le cap et souhaite se faire rassurant.

L’élu municipal Raynald Simard avait d’abord abordé le sujet après l’interrogation d’un citoyen, qui avait dit appréhender l’arrivée de ces carrefours giratoires.

Les enjeux de sécurité inquiètent les conseillers municipaux, qui l’ont laissé savoir durant une première rencontre avec le MTQ le 27 septembre dernier. M. Simard avait alors laissé savoir qu’il n’était pas du tout convaincu de la solution proposée par le ministère.

Réponse du MTQ

Le Réveil a réussi à obtenir les commentaires du ministère quant au déroulement de cette première rencontre. Le MTQ dit miser sur ce projet puisque, selon lui, la sécurité des usagers de la route s’en verra améliorée, de même que la fluidité de la circulation.

« La Ville a exprimé certaines préoccupations, notamment à propos des difficultés appréhendées pour la montée des véhicules lourds dans la côte à Jovi après avoir été ralenties aux carrefours giratoires. Ces derniers seront construits à la jonction des routes 170 et 381 et à la jonction des routes 170 et de l’autoroute 70. La côte à Jovi sera adoucie et respectera un facteur de 7%, soit la norme en vigueur pour l’aménagement d’ouvrages similaires », a mentionné la représentante du MTQ au Saguenay-Lac-Saint-Jean, Nathalie Girard.

Mme Girard ajoute que depuis 2018, une dizaine de rencontres avec différents services de la Ville ont eu lieu, et que l’objectif à ce moment était de récolter diverses informations pour concevoir le meilleur projet en concertation avec le milieu.

« Bien que le projet soit débuté, le Ministère demeure à l’écoute des préoccupations et est disponible afin de bien expliquer les orientations prises. »

En ce qui concerne la prochaine rencontre, le MTQ a spécifié qu’il présentera en détail les plans afin de rassurer la Ville de Saguenay sur le bien-fondé de la démarche et les avantages d’implanter un carrefour giratoire à ces jonctions.

Les avantages

Le MTQ en a également profité pour énumérer les nombreux avantages que pourraient avoir la mise en place de deux carrefours giratoires à cet emplacement.

« Puisque le carrefour giratoire favorise une réduction de la vitesse et diminue les points de conflits comparativement aux intersections, il permet de diminuer le nombre d’accidents avec blessés et d’éliminer les collisions à angle droit à grande vitesse. De plus, le carrefour giratoire favorise l’environnement en contribuant à réduire le bruit, parce que les véhicules lourds doivent moins souvent effectuer un arrêt complet ou utiliser le frein moteur. Et puis, l’aspect visuel est bonifié par la plantation de végétation dans l’îlot central. »