L’entreprise fait un tabac sur les réseaux sociaux

Nhoir stylisme célèbre sa première année d’activités en ce mois de novembre. Une année remplie de moments forts, qui ont propulsé l’entreprise, et dont les initiatrices ont célébré en grande pompe l’événement le samedi 2 novembre dans une formule 7 à 9, à la Saguenéenne de Chicoutimi.

« On a commencé en novembre dernier et depuis ce temps-là, nos réseaux sociaux ont explosé! On est vraiment en train de se bâtir une communauté et les gens commencent à échanger entre eux. On est très fières de cette communauté qui aiment parler de mode et qui fait en sorte que le domaine peut grandir de la sorte au Saguenay », a évoqué Alyssa Tremblay.

Le travail effectué a aussi permis à plusieurs personnes de se sentir à nouveau bien dans leur peau, ce qu’affectionnent particulièrement les principales intéressées.

« On a tellement de beaux témoignages, il y a certains clients pour lesquels c’était vraiment un problème d’estime, et grâce à nous ils se sentent bien et confiants maintenant. C’est valorisant pour nous. »

L’événement du 2 novembre avait justement pour but de rassembler les passionnés de mode ainsi que la clientèle en croissance de Nhoir stylisme. Au menu : vernissage, prix de présence, annonces exclusives et réseautage.

Opportunités et collaborations

De nombreuses opportunités et collaborations se sont également présentées durant la dernière année. Les stylistes ont été approchées par la compagnie québécoise Womance pour un partenariat, qui perdure toujours aujourd’hui.

« Womance nous a découvert en avril 2023, donc à nos débuts. C’est une belle entreprise du Québec qui nous a fait confiance, et c’est, j’espère, une alliance qui va durer encore longtemps », dit Rebecca Tremblay.

Les filles ont pu faire valoir les friperies du Saguenay dans le cadre de leur événement « vide-dressing Sélection seconde main », qui s’est déroulé le 3 octobre dernier au Parc Rivière-du-Moulin. Une expérience qu’elles désirent grandement répéter une deuxième fois.

« On a réuni toutes les friperies du Saguenay ainsi que des vendeurs indépendants qui voulaient seulement vendre un peu de leurs vêtements. Il y avait même une file de gens, donc nous étions fières de voir que le côté éco-responsable et la mode intelligente peuvent rejoindre ces personnes-là. Nous allons organiser d’autres soirées du genre ».

Pas en manque de projets

Les stylistes ne sont certainement pas en manque de projets pour la suite. Celles-ci planchent actuellement sur l’ouverture d’une friperie en ligne, nommée Nhoir Sélection, en plus de concrétiser le développement de produits à l’image de la marque Nhoir.

« On est en train de développer des produits à l’image de la marque, qui devraient paraitre à l’hiver 2025 », a confié Rebecca Tremblay.